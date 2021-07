Virgin Galactic Stock permet une balade difficile mais richement gratifiante

Les deux dernières semaines ont été monumentales pour Virgin Galactic Holdings (NYSE :SPCE). Le fondateur de l’entreprise, Richard Branson, a effectué un vol réussi vers le bord de l’espace, inaugurant l’ère des milliardaires dans l’espace et, plus important encore pour les investisseurs et les actions de la SPCE, l’ère du tourisme spatial.

Le vol de Branson a aidé à propulser le stock SPCE en orbite. Cependant, depuis lors, la combinaison d’un vol concurrent de Jeff Bezos et d’une offre d’actions Virgin Galactic prévue a permis un retour cahoteux sur Terre pour SPCE.

L’action SPCE se négocie actuellement autour du niveau de 31 $. C’est en baisse de 45% par rapport à sa clôture de 55,91 $ le 25 juin après l’annonce que Virgin Galactic avait reçu l’approbation de la FAA pour un vol commercial.

À ce stade, SPCE montre des signes de stabilisation. Cela signifie-t-il que le moment est venu de prendre des actions en prévision d’un boom du tourisme spatial à venir ? Ou les actions de Virgin Galactic sont-elles susceptibles de se rapprocher du niveau de 16 $ qu’elles avaient atteint en mai ? Pire encore, pourraient-ils atterrir dans la fourchette de 10 $ dans laquelle ils se sont installés pendant les deux années qui ont suivi l’introduction en bourse de la société en 2017 ?

Regardons de plus près.

Virgin Galactic et Richard Branson atteignent le bord de l’espace

Les actions de Virgin Galactic ont commencé à prendre de l’ampleur jusqu’en mai. La société a terminé le troisième vol d’essai de son vaisseau spatial VSS Unity. Cela a été plafonné par un gain sur une seule journée de 39% pour les actions SPCE le 25 juin. Le déclencheur de ce saut a été l’approbation par la FAA de Virgin Galactic pour lancer un vol spatial commercial, avec des passagers.

Le 11 juillet, c’est exactement ce que l’entreprise a fait. Le vaisseau spatial a atteint une altitude de plus de 50 miles avant de revenir sur Terre. Parmi l’équipage à bord de SpaceShipTwo figurait le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson.

Blue Origin et Jeff Bezos One-Up Virgin Galactic

L’euphorie du marché sur le vol réussi de Virgin Galactic a été de courte durée.

Premièrement, la concurrence a rapidement fait son apparition. Le 20 juillet, son rival Origine Bleue a lancé Jeff Bezos dans l’espace aux côtés de plusieurs passagers. Pendant ce temps, Bezos est passé à l’offensive pour affirmer que le vol de Virgin Atlantic était un “avion à haute altitude” et non un vaisseau spatial, et qu’il n’avait pas réellement quitté l’atmosphère pour traverser dans l’espace. Avec Elon Musk et ses EspaceX toujours déterminé à coloniser Mars, ce mois a marqué le point où la course spatiale des milliardaires a véritablement commencé.

En emmenant des passagers, l’ère du tourisme spatial a également officiellement commencé. Techniquement, le premier touriste spatial a volé à bord d’une fusée russe vers la Station spatiale internationale en 2011. Cependant, il s’agissait d’un arrangement spécial qui n’a été répété qu’une poignée de fois. Avec Virgin Galactic et Blue Origin, l’avènement du tourisme spatial commercialisé est vraiment arrivé.

Offre d’actions SPCE

La plus grande histoire en termes de chute récente des actions SPCE était l’offre d’actions post-vol de Virgin Galactic. Le plan de vente d’actions pour 500 millions de dollars a immédiatement fait grimper la SPCE en flèche, et il ne s’est stabilisé que récemment.

Devriez-vous vous préoccuper de la valeur diluée de l’action ? Luke Lango d’InvestorPlace soutient que l’offre d’actions est en fait une «bénédiction déguisée» pour les investisseurs. Cet argent fournira la piste financière à Virgin Galactic pour financer sa croissance à mesure qu’elle évolue vers des vols spatiaux commerciaux réguliers.

Le marché spatial est estimé à 350 milliards de dollars aujourd’hui. Cependant, avec le tourisme spatial commercial désormais dans le mix, Bank of America Merrill Lynch prévoit que la valeur de l’industrie spatiale atteindra 2,7 billions de dollars au cours des trois prochaines décennies.

Le résultat sur Virgin Galactic Stock

L’action Virgin Galactic obtient actuellement une note « B » dans mon Portfolio Grader. Les voyages dans l’espace comportent des risques ; il y a aussi de la concurrence. Ce n’est pas seulement Blue Origin maintenant dans le jeu – SpaceX devrait également envoyer des passagers dans l’espace l’année prochaine.

Cependant, avec plus de 20 millions d’Américains désormais considérés comme des millionnaires – et bien plus dans le monde – il ne devrait pas y avoir de pénurie de clients payants pour que ces pionniers des vols spatiaux commerciaux se battent. Le dernier prix publié du billet de Virgin Galactic de 250 000 $ pour un court vol sous-orbital est en fait une bonne affaire par rapport aux 55 millions de dollars que chaque passager aurait payés pour un vol SpaceX. Virgin Galactic compte déjà 600 clients inscrits.

Si vous voulez un morceau de ce marché spatial avant qu’il ne prenne de la valeur, le stock SPCE est un moyen de le faire. Et aux prix actuels, il est susceptible d’avoir une hausse considérable au cours de la prochaine année, avec un potentiel de croissance continu.

