Virgin Galactics travaille sur son vaisseau spatial de nouvelle génération

31 mars 2021 à 00:34 CEST

SPORT.es

Vierge galactique a utilisé sa chaîne Youtube pour présenter sa nouvelle génération de vaisseau spatial, le SpaceShip III, qui commencera les essais sur le terrain et les vols initiaux plus tard cette année. C’est un navire brillant et assez intéressant dans son concept. rappelé à de nombreuses personnes les navires Naboo dans Star Wars: The Phantom Menace, quelque chose qui semble avoir très excité les fans de l’entreprise. Il a été fait d’un matériau qui reflète et reflète tout ce qui l’entoure, que ce soit la noirceur sombre de l’espace ou le bleu de l’atmosphère terrestre. Ce n’est pas seulement pour un problème esthétique, oui, mais aussi parce que offre une protection thermique.

Virgin Galactics a élevé cette troisième génération du SpaceShip avec une conception modulaire, axée sur l’augmentation des améliorations d’une manière plus simple et moins coûteuse. Selon la société, il est prévu que 400 vols par an seront lancés à travers chaque port spatial, et pour cela, il est nécessaire que ces navires commencent à être construits en série.

Dans un avenir plus immédiat, Virgin Galactic se concentre sur son prochain vol de VSS Unity, un modèle de SpaceShip Two. Les tests sont prévus pour mai 2021, mais il a dû retarder plusieurs fois en raison de tests techniques que l’entreprise a dû faire après l’échec de l’année dernière.