Virgin Media met un boîtier de connexion TV sur le trajet d’une femme à Grimsby | Royaume-Uni | Nouvelles

Hanna Dillon, 32 ans, a supplié les entrepreneurs de déplacer la boîte de quatre pieds de haut à quelques mètres sur le côté après qu’un voisin a accepté de la placer à côté de son mur d’enceinte. Cependant, les ouvriers ont déclaré que les plans les obligeaient à le placer là où se trouvait la boîte précédente – qui était nettement plus petite.

La nouvelle boîte de jonction offre une connexion améliorée au réseau de télévision par câble de Virgin, rapporte Grimsby Live.

S’exprimant depuis son domicile dans la ville du Lincolnshire, Hanna a déclaré: “C’est une énorme boîte. Comment suis-je censée entrer et sortir de l’allée avec ça sur le chemin?

“Je ne peux pas le croire.

“Ils n’arrêtaient pas de rire. J’ai pleuré. Je vais perdre de l’argent pour la maison maintenant.”

L’assistante de bureau, qui n’est pas une cliente de Virgin, avait récemment demandé au conseil municipal un trottoir tombant afin de déplacer sa voiture dans son allée.

Elle vit dans la propriété depuis huit ans et a investi une somme importante dans l’amélioration de la maison.

“Je vis ici depuis huit ans”, a ajouté Hanna.

« C’est un quartier charmant. La route est un peu étroite et on ne peut pas faire circuler plus d’une voiture à la fois.

“C’est paisible et j’ai beaucoup fait pour la maison et l’allée et je m’en occupe.”

Les quelques clients de Virgin dans la rue du quartier Old Clee de la ville ont récemment reçu des lettres par la poste les informant de la mise à niveau et des nouvelles boîtes de jonction.

Cependant, Hanna dit qu’elle n’a reçu aucun préavis de l’installation juste à l’extérieur de sa propriété.

Une porte-parole de Virgin Media a déclaré: “Le cabinet à l’extérieur du domicile de Mme Dillon est situé dans la même position depuis plus de 20 ans.

« Nous avons récemment remplacé le armoire endommagée avec une nouvelle pour aider à protéger notre réseau à un moment où la connectivité n’a jamais été aussi importante.

“Si un client n’est pas satisfait de l’emplacement de l’une de nos armoires, il doit nous contacter directement et nous examinerons ses préoccupations.”