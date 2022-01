Virgin Media O2 annule les frais d’itinérance

Virgin Media O2 – qui possède à la fois les réseaux O2 et Virgin Mobile – a annoncé un revirement des frais d’itinérance européenne pour les clients britanniques après le Brexit…

Fond

Normalement, lorsque vous voyagez en dehors de votre propre pays et que vous continuez à utiliser votre propre carte SIM, vous paierez des frais d’« itinérance » pour les appels, les SMS et les données. Dans certains cas, ces frais seront extrêmement élevés, et dans d’autres, ils seront facturés à un taux journalier fixe.

Un accord entre les membres de l’Union européenne signifie que les citoyens de l’UE peuvent voyager librement entre les 27 pays membres sans encourir de frais d’itinérance. Les opérateurs de téléphonie mobile doivent continuer à facturer aux clients les mêmes tarifs que dans leur propre pays et à honorer les forfaits tout compris.

Le Brexit a mis fin à cette exigence pour les opérateurs britanniques, mais les quatre principaux opérateurs ont initialement promis de ne pas introduire de frais d’itinérance. Tous les quatre ont ensuite rompu cette promesse, y compris O2.

Cependant, BBC News rapporte désormais que les frais d’itinérance ne seront plus appliqués sur les réseaux O2 et Virgin Mobile.

« Nous commençons l’année en donnant à nos clients une certaine certitude : nous ne réintroduirons pas de frais d’itinérance en Europe pour les clients sur O2 ou Virgin Mobile », a déclaré Gareth Turpin, directeur commercial. « Avec de nombreux Britanniques qui cherchent maintenant à planifier un voyage à l’étranger, nous couvrons nos clients et les frais d’itinérance supplémentaires seront une chose de moins à craindre. »

La société affirme que cela permettra à ses clients d’économiser environ 100 £ (136 $) par an.

Virgin Media O2 a déclaré qu’une famille de quatre personnes partant à l’étranger pendant deux semaines pourrait voir 100 £ supplémentaires sur sa facture, sur la base de l’analyse des tarifs d’autres fournisseurs.

L’espoir est que cela exercera une pression concurrentielle sur les autres transporteurs pour qu’ils repensent également leurs plans.

