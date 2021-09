Virgin Media O2 apporte le haut débit gigabit à plus de 10 millions de foyers

Les deux tiers des foyers et des entreprises connectés au réseau haut débit fixe de Virgin Media O2 peuvent désormais bénéficier de débits gigabit.

La société a mis à niveau 1,7 million de propriétés supplémentaires, donnant accès à des taux de téléchargement moyens de 1,13 Gbit/s, soit 14 fois la moyenne nationale.

Les nouveaux emplacements gigabit incluent Blackpool, Cambridge, Leicester, Nottingham, Oxford, Swindon alors que la société poursuit ses efforts pour couvrir l’intégralité de son empreinte de 15,5 millions de locaux d’ici la fin de l’année.

La société affirme que les vitesses aideront les clients qui sont devenus plus dépendants de leur connexion pour le travail, l’éducation et la vie quotidienne, et prendront en charge les services gourmands en bande passante comme le streaming vidéo, les jeux en ligne et la vidéoconférence.

« Nous développons rapidement notre réseau haut débit gigabit et plus de 10 millions de foyers à travers le Royaume-Uni peuvent désormais accéder à ces vitesses de nouvelle génération », a déclaré Lutz Schüler, PDG de Virgin Media O2.

« En tant que plus grand fournisseur gigabit du Royaume-Uni aujourd’hui, engagé à connecter l’ensemble de notre réseau à ces vitesses d’ici la fin de l’année, notre investissement aide le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de haut débit et à fournir aux consommateurs une connectivité adaptée à l’avenir. »

Une fois cette mise à niveau actuelle terminée, Virgin Media O2 prévoit d’aller encore plus loin dans le cadre d’un investissement de 10 milliards de livres sterling sur cinq ans. D’ici 2028, l’intégralité du réseau Virgin Media O2 sera alimenté par la technologie Fibre-to-the-Premise (FTTP) qui pourrait prendre en charge des vitesses de téléchargement et de téléchargement « symétriques » de 10 Gbit/s.

Le fait que son réseau soit entièrement canalisé signifie que l’installation de la fibre devrait être plus simple et plus rentable que des déploiements similaires et l’entreprise envisage d’étendre potentiellement son empreinte si l’opportunité se présente.

Virgin Media O2, qui a été formé à la suite d’une fusion plus tôt cette année, espère que le déploiement contribuera à s’imposer comme un véritable challenger de BT sur les marchés des communications de gros et convergés.