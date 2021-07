Virgin River: Où en sont toutes les relations après la saison 3

Prédicateur, Christopher et Connie

OK OK! C’est un peu une triche, car ces relations sont strictement amicales (Connie / Preacher) et paternelles de substitution (Preacher / Christopher). Alors que je refuse (refuse, dis-je !) d’entrer dans les mauvaises herbes avec à quel point je suis ennuyé que Preacher se soit vu refuser une romance pendant deux saisons après des débuts prometteurs avec Paige (la mère de Christopher), nous devons encore parler de la façon dont cette famille -Une situation similaire a été laissée à la fin de la saison 3.

Ainsi, Preach est resté à Virgin River pour élever Christopher pendant que Paige est en fuite après avoir accidentellement tué son ex-mari (le père de Christopher), Wes. Le jumeau super dangereux de Wes, Vince, sait que quelque chose ne va pas avec Paige, Preacher et son frère disparu. Non seulement Vince est arrivé à l’amie de Paige et l’a convaincue de piéger Preach dans une réunion qui l’a laissé drogué, frappé d’incapacité et abandonné dans les bois, mais quand Connie et Christopher sont rentrés à la maison, Vince les attendait.

Je ne sais pas comment l’un d’entre eux va sortir de ces situations, mais vous pouvez parier que ce sera difficile !