Virginia City licencie un policier pour un don de Rittenhouse ⋆ .

La ville de Norfolk, en Virginie, a licencié un lieutenant de police après des informations selon lesquelles il a fait un don et exprimé son soutien à Kyle Rittenhouse, l’adolescent accusé d’avoir tué deux personnes lors d’une manifestation contre les brutalités policières dans le Wisconsin l’été dernier.

Les responsables de la ville ont annoncé mardi que le lieutenant de police. William Kelly avait été «relevé de ses fonctions» après une enquête interne.

«Ses commentaires flagrants érodent la confiance entre le service de police de Norfolk et ceux qu’ils ont juré de servir. La ville de Norfolk a une norme de comportement pour tous les employés, et nous tiendrons le personnel responsable »», directeur municipal Chip Filer dit dans un communiqué.

Le développement est intervenu après que des agences de presse, dont The Virginian-Pilot, aient rapporté avoir obtenu des données d’un site Web de financement participatif chrétien piraté, montrant apparemment qu’un don initialement anonyme de 25 $ au fonds de défense juridique de Rittenhouse était lié à l’adresse e-mail professionnelle de Kelly.

Selon le journal, le don contenait le commentaire: «Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre courage. Garde la tête haute. Vous n’avez rien fait de mal.

Il a poursuivi en disant: «Tous les officiers de police de base vous soutiennent.»

Selon les procureurs, Rittenhouse, qui est blanc, est venu à Kenosha, Wisconsin, en août dernier alors que la ville était en proie à des manifestations chaotiques après qu’un policier blanc a abattu un homme noir, Jacob Blake, dans le dos lors d’un trouble domestique. Rittenhouse avait 17 ans à l’époque.

Rittenhouse est accusé d’avoir ouvert le feu sur des manifestants avec un fusil de type AR-15. Deux ont été tués et un blessé.

Il a fait valoir qu’il avait tiré en état de légitime défense après que les manifestants l’aient attaqué, et son cas est devenu un cri de ralliement pour certains conservateurs qui ont aidé à collecter des fonds pour sa caution en novembre. D’autres l’ont présenté comme un terroriste national à la gâchette.

Plus tôt cette année, Rittenhouse a été filmé dans un bar vêtu d’un T-shirt portant la mention «Libre comme (juron)» et de pancartes suprémacistes blanches clignotantes, selon les procureurs.

Cette photo de réservation non datée du département de police d’Antioche (Illinois) montre Kyle Rittenhouse, qui a été accusé d’avoir tiré mortellement sur deux hommes et d’en blesser un troisième lors d’une manifestation à Kenosha, dans le Wisconsin, fin août. (Département de police d’Antioche / Chicago Tribune via AP)

Le Guardian a d’abord rapporté la nouvelle de la violation de données et le don apparent de Kelly à Rittenhouse.

Kelly a d’abord été mise en service administratif vendredi, a indiqué la ville. Il peut faire appel du licenciement.

Il n’était pas immédiatement clair si Kelly avait un avocat le représentant qui pourrait commenter en son nom. L’Associated Press a tenté en vain de le joindre par téléphone.

Clay Messick, président du syndicat de la police locale, a déclaré au pilote que la décision de renvoyer Kelly, qui n’était pas membre du syndicat, était «décevante».

«Nous espérions une enquête complète et transparente», a-t-il déclaré au journal. «Mais après 72 heures, je ne pense pas que ce soit ce que nous avons obtenu.» ′

Le chef de la police de Norfolk, Larry Boone, a déclaré dans un communiqué qu’il espérait que les «perceptions» d’un policier individuel ne saperaient pas les relations communautaires avec le département.

«Un service de police ne peut pas faire son travail lorsque le public perd la confiance de ceux dont le devoir est de les servir et de les protéger», a déclaré Boone.

