Virginia Giuffre a déposé une plainte contre le prince Andrew devant un tribunal fédéral de New York .

Le Mail on Sunday en avait un petit aperçu, et c’était exprès. L’avocat de Virginia Roberts Giuffre, le célèbre avocat David Boies, avait délibérément donné aux médias britanniques un aperçu des attractions à venir. Lundi après-midi/soir, c’est arrivé : Roberts Giuffre a déposé une plainte contre Son Altesse Royale le prince Andrew, duc d’York. Le procès a été déposé devant un tribunal fédéral de New York :

Une victime présumée du délinquant sexuel décédé Jeffrey Epstein a déposé une plainte contre le prince Andrew de Grande-Bretagne lundi, accusant le royal de 61 ans en difficulté de l’avoir agressée sexuellement au manoir d’Epstein à Manhattan et ailleurs alors qu’elle avait moins de 18 ans, selon la plainte.

Le procès, déposé par Virginia Roberts Giuffre devant un tribunal fédéral de New York, survient près de deux ans jour pour jour où Epstein est décédé dans une prison de New York alors qu’il attendait son procès pour complot et trafic sexuel d’enfants. L’action en justice intervient également quelques jours avant la date d’expiration d’une loi de l’État de New York qui permet aux victimes présumées d’abus sexuels dans l’enfance de déposer des réclamations civiles qui pourraient autrement être interdites par les délais de prescription.

“Si elle ne le fait pas maintenant, elle lui permettrait d’échapper à toute responsabilité pour ses actes”, a déclaré à ABC News l’avocat de Giuffre, David Boies, président de Boies, Schiller Flexner. “Et Virginia s’est engagée à essayer d’éviter les situations où des personnes riches et puissantes échappent à toute responsabilité pour leurs actions.”

Le procès demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés et accuse Andrew d’agression sexuelle et d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle. «Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis de maltraiter une enfant effrayée et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes », indique le procès.

Joint lundi soir, un porte-parole du prince Andrew basé au Royaume-Uni a déclaré qu’il n’y aurait aucun commentaire sur la poursuite.

«Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d’être tenus pour responsables de leurs actes. J’espère que d’autres victimes verront qu’il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, mais on peut récupérer sa vie en s’exprimant et en demandant justice », a déclaré Giuffre, via ses avocats, dans une déclaration à ABC News. « Je n’ai pas pris cette décision à la légère. En tant que mère et épouse, ma famille passe avant tout. Je sais que cette action me soumettra à de nouvelles attaques de la part du prince Andrew et de ses substituts. Mais je savais que si je ne poursuivais pas cette action, je les laisserais tomber ainsi que les victimes de partout », indique le communiqué.