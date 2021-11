Virginia Governor Race: la boule de cristal de Sabato passe de la course à « Pensée républicaine »

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors d’un événement de campagne au Farmers Market de la vieille ville d’Alexandria à Alexandria, en Virginie, le 30 octobre 2021.

(Joshua Roberts/.)

À un jour de la course au poste de gouverneur de Virginie, Crystal Ball, un éminent commentateur politique de Virginie, Larry Sabato, change sa cote pour le concours de « Leans Democratic » à « Leans Republican ».

« Notre sentiment est que la course s’est déplacée vers [Republican nominee Glenn] Youngkin, en grande partie à cause de l’environnement politique. [Democratic nominee Terry] La campagne centrée sur Trump de McAuliffe ne semble tout simplement pas aussi puissante dans une course non fédérale avec l’ancien président qui n’est plus à la Maison Blanche », écrivent Kyle Kondik et J. Miles Coleman sur le site.

Le changement de notation intervient au milieu d’une rafale de bonnes nouvelles de sondage pour Youngkin, qui détient désormais une avance dans les moyennes RealClearPolitics et FiveThirtyEight.

Alors que Kondik et Coleman observent que les efforts de McAuliffe pour lier inextricablement Younkin à l’ancien président Donald Trump sont largement tombés dans l’oreille d’un sourd, le démocrate a décidé de s’appuyer sur ce message pour sa plaidoirie finale, qualifiant son adversaire de « Glenn Trumpkin » lundi.

D’un autre côté, Youngkin s’est moins concentré sur McAuliffe et les forces nationales plus larges qu’il n’a de problèmes discrets importants pour les électeurs de Virginie : à savoir, l’éducation, la criminalité et les impôts.

Comme l’ont dit Kondik et Coleman, « Youngkin a l’enthousiasme, l’environnement, l’histoire et peut-être même les problèmes (étant donné son accent sur l’éducation et son importance croissante dans les sondages). McAuliffe a le penchant démocrate de l’État en sa faveur.

Le message informant le public du changement de notation note également qu’« en raison des modifications apportées à la loi de Virginie, les bulletins de vote par correspondance et anticipés seront compilés plus rapidement qu’en 2020, donc au lieu que les républicains prennent une avance rapide, les démocrates sont probablement à. Ensuite, il s’agira de savoir si Youngkin rattrape et dépasse McAuliffe, et il peut y avoir un drame tardif en fonction du rythme du décompte des voix.

