Virginia State University pour effacer les soldes des comptes étudiants ⋆ .

La HBCU Virginia State University (VSU) a annoncé vendredi qu’elle effacerait les soldes impayés des étudiants inscrits pendant la pandémie en utilisant les dollars de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

Le paiement s’appliquera à tous les étudiants qui ont suivi des cours à tout moment du 13 mars 2020 au semestre de printemps 2021.

Seuls les soldes VSU seront remboursés, pas les prêts extérieurs, et les soldes seront compensés après l’application des récompenses fédérales, étatiques et privées.

“Nous nous soucions de nos étudiants et de leur réussite scolaire et voulons leur offrir le privilège d’aller de l’avant avec un solde nul”, a déclaré le recteur et vice-président principal des affaires académiques et étudiantes. Donald Palm dans un communiqué de presse. “Nous pensons que les soulager de ces équilibres apportera un soulagement bien nécessaire qui permettra à nos chercheurs de se concentrer plus intensément sur leurs études et l’obtention de leur diplôme.”

« Beaucoup de parents d’élèves ont peut-être été licenciés. L’une des choses que nous voulions faire était de supprimer cet obstacle de devoir retourner à l’école en raison de la dette contractée à cause de COVID-19 ces trois derniers semestres », a déclaré Palm à NBC 12.

VSU montante senior James Ricks a raconté à NBC 12 les difficultés qu’il a rencontrées au cours de l’année scolaire modifiée.

« Nous ne savions pas comment réagir, surtout d’un point de vue étudiant. Nous avons suivi des cours en face-à-face toute notre vie, donc pour que cette pandémie frappe et change tout le récit, toute notre perspective étant virtuelle, nous ne savions pas comment réagir », a déclaré Ricks, ajoutant que lui et de nombreux autres étudiants ont dû trouver un nouvel emploi lorsqu’ils ont quitté l’école pour rentrer chez eux.

“Nos ressources peuvent être très rares selon d’où nous venons, bien sûr… Je considère cela comme une récompense et une reconnaissance… Nous avons réussi”, a déclaré Ricks à propos de la récompense.

La loi CARES a été adoptée en mars 2020 et a désigné 2 000 milliards de dollars de fonds de relance pour la reprise économique des impacts de COVID-19. 31 milliards de dollars de cet argent ont été alloués aux écoles.

VSU a également utilisé les fonds CARES pour améliorer la qualité de l’air de l’école, acheter du matériel pour le personnel et même fournir des allocations à certains étudiants lors de la fermeture de l’école en mars.

Parmi les autres universités qui pardonnent les soldes des étudiants par le biais de la loi CARES, se trouve la Virginia Union University (VUU), une autre HBCU située à environ 30 minutes de route de VSU.

Le 8 juin, VUU a annoncé qu’elle consacrerait plus de 6,3 millions de dollars à l’annulation de la dette de plus de 1 300 étudiants, attribuant 1,2 million de dollars à la promotion 2021, 4,3 millions de dollars à d’autres classes de premier cycle et 778 543 $ aux étudiants des cycles supérieurs.

« VUU s’engage à aider les étudiants à atténuer les inquiétudes liées à la dette financière due aux prêts pour études », a déclaré le président-directeur général Hakim Lucas dans un communiqué de presse. «Ces fonds ont contribué à réduire le coût de leurs études, ce qui se traduit par moins de demandes de prêts fédéraux et à la consommation et moins de dettes.»

