Virginia Tech et le Maryland s’emmêleront dans le Pinstripe Bowl

« Enter Sandman » de Metallica sera de retour au Yankee Stadium mercredi, seul le banger retentira dans les haut-parleurs avant un match, pas vers la fin.

La célèbre chanson d’entrée de Mariano Rivera est également utilisée par l’équipe de football de Virginia Tech lors de sa sortie du tunnel d’avant-match, et elle sera jouée pour les Hokies avant leur apparition au New Era Pinstripe Bowl contre le Maryland.

La Major League Baseball a verrouillé ses joueurs ce mois-ci et COVID-19 fait toujours des ravages ailleurs sur la saison de bowl de la NCAA, mais la mélodie familière fournira une connexion forte aux Yankees et une certaine normalité à la 11e édition du Pinstripe Bowl après le match de l’année dernière à Le Bronx a été annulé en raison de la pandémie.

Virginia Tech (6-6) a prolongé la plus longue séquence du pays avec 29 saisons consécutives d’éligibilité au bowl (depuis 1993) et affrontera l’ancien ennemi de l’ACC, le Maryland (6-6).

Le quart-arrière junior Taulia Tagovailoa, le frère cadet du quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa, a lancé pour 3 595 verges et 24 touchés contre 11 interceptions en 12 matchs pour les Terrapins, le septième programme Big Ten en sept saisons de l’affiliation de la conférence avec le Pinstripe Bowl à accepter une offre.

« Il est vraiment bon et la meilleure chose qu’il fait est de prolonger le jeu », a déclaré l’entraîneur par intérim de Virginia Tech, JC Price, mardi lors d’une conférence téléphonique. «Et quand il les prolonge, vous avez des quarts qui semblent courir, mais ce dont il fait un excellent travail, le premier gars ne le fait presque jamais tomber.

« La plupart du temps, si vous couvrez plus de cinq, six secondes, l’avantage va à l’offensive et c’est ce qu’il leur a permis de faire toute l’année et c’est pourquoi les chiffres de dépassement sont si bons. »

Price, l’ancien entraîneur de la ligne défensive de Virginia Tech, a pris le relais en novembre lorsque l’entraîneur-chef Jason Fuente a été congédié avec une fiche de 5-5. Les Hokies se sont entraînés cette semaine dans les installations de Columbia à Inwood, tandis que le Maryland s’est entraîné dans le Bronx à Fordham, où le légendaire Vince Lombardi a joué et a commencé sa carrière d’entraîneur collégial.

« Mec, évidemment l’histoire là-bas à Fordham, certains des grands entraîneurs qui ont passé du temps là-bas, ils ont une petite chose dans les vestiaires avec Vince Lombardi, qui est l’un des ancêtres à peu près dans le jeu », entraîneur du Maryland Mike Locksley mentionné. «Ce fut une expérience formidable pour nos joueurs d’être sur le campus là-bas. … Tout a été fait en première classe ici.

Passer quelques jours à New York pendant les vacances fait toujours partie de l’attrait du jeu, même si COVID-19 a limité certaines des activités de cette semaine. Price a qualifié la visite du mémorial du 11 septembre de « la plus grande chose » qu’il ait faite avec son équipe avant le match.

« Aller sur le site, parcourir le musée et revivre cette journée tragique, sans dire que c’était agréable, mais c’est certainement la partie la plus marquante de notre visite », a déclaré Price. «Pour regarder nos joueurs parcourir ce musée et le temps et les détails que ces gars ont pris pour lire ces choses, je pense que nous aurions probablement pu y passer huit heures.

«C’était juste très émouvant et le respect avec lequel tout le monde a traversé ce musée… c’était un moment spécial. Ce sera probablement quelque chose que je garderai près et cher à mon cœur pour toujours.

Virginia Tech et les Yankees ont un lien historique – et les Hokies ont annoncé mardi qu’ils porteront le « NY » imbriqué sur un côté de leurs casques mercredi.

En 2007, les Yankees ont fait un don de 1 million de dollars à l’université à la suite d’une fusillade sur le campus de Blacksburg et y ont disputé un match d’exhibition contre l’équipe de baseball Tech l’année suivante.

« Nous avons regardé quelques faits saillants du match et des reportages sur l’époque où ils étaient ici en 08 », a déclaré Price. « Nous avons dit [the players] l’histoire, le contexte. Quand quelque chose arrive, vous obtenez cette personne qui dit : « Faites-moi savoir si je peux faire quelque chose. Ou vous avez des gens qui font juste quelque chose, comme George Steinbrenner.