Virginia Tech résiste à Howell, n ° 10 de la Caroline du Nord 17-10

Virginia Tech n’a pas semblé recevoir beaucoup d’attention lorsque les experts ont désigné le n ° 10 de la Caroline du Nord et le n ° 14 de Miami comme les équipes à battre dans la division côtière de la Conférence de la côte atlantique.

Ils le feront maintenant.

Braxton Burmeister a couru pour un touché et en a lancé un autre et Virginia Tech a donné à Sam Howell l’air d’un piéton lors d’une victoire 17-10 contre la Caroline du Nord vendredi soir lors du match d’ouverture pour les deux équipes.

Burmeister a marqué sur une course de 4 verges et a trouvé James Mitchell pour une frappe de 11 verges alors que les Hokies ont pris une avance de 14-0 à la mi-temps. La défense a fait le reste, limogeant Howell à six reprises et interceptant trois passes.

“Nous avons continué à les remettre là-bas en seconde période”, a déclaré l’entraîneur des Hokies, Justin Fuente, à propos de la défense, qui a accordé 354 verges. “Nous n’avons pas pu mettre le match de côté, mais la défense a continué à se montrer à la hauteur de l’occasion.”

Ils ont eu du mal à mettre le match de côté en seconde période jusqu’à la dernière minute lorsqu’ils ont chassé Howell de la poche au Virginia Tech 40 et il a essayé de trouver un coéquipier tandis que l’ailier défensif Jordan Williams le tenait par une cheville.

Howell, qui avait lancé huit passes de touché lors de deux matchs précédents contre Virginia Tech, s’est envolé pour s’enfuir, puis a lancé directement vers Chamarri Conner.

La pièce a été revue et lorsque les officiels ont annoncé qu’il s’agissait d’une interception, la foule à guichets fermés du Lane Stadium a éclaté de soulagement.

De nombreux fans ont rejoint l’équipe pour célébrer sur le terrain après le match, ce qui marquait la première fois depuis 2019 que la participation des fans n’était pas limitée.

Les Tar Heels, qui sont arrivés avec leur classement de pré-saison le plus élevé depuis 1997, n’ont eu le ballon que pour 9:11 en première mi-temps et n’ont évité d’être plus bas que parce que Keshaun King a tâtonné le ballon aux Tar Heels 9.

“De toute évidence, maintenant la brillance est éteinte et la cote n’a pas d’importance ce soir”, a déclaré l’entraîneur des Tar Heels, Mack Brown. “Nous avons été surestimés avec la façon dont nous avons joué.”

Les Hokies ont dominé le chronomètre en première mi-temps, ralentissant les choses pour éviter le genre de fusillade qu’ils ont eu avec UNC la saison dernière. Dans celui-là, les Tar Heels ont parcouru 656 verges et ont battu un virus et une blessure ont décimé la défense 56-45.

“Quand l’horloge tournait, nous voulions juste qu’elle continue de tourner”, a déclaré Fuente.

Howell est devenu le leader des passes de touché en carrière des Tar Heels avec 69 lorsque Josh Downs a réussi une passe d’écran de 37 verges pour un score au troisième quart, mais il n’a pas pu trouver sa magie habituelle tard.

DANS LA ZONE

Fuente a déclaré qu’il pensait que Burmeister essayait de frapper Tayvion Robinson à l’arrière de la zone des buts lors de la passe de touché, mais Mitchell l’a coupé.

“Je les ai vus tous les deux”, a déclaré Burmeister, “et j’étais comme si l’un d’eux allait l’attraper.”

L’EMPORTER

Caroline du Nord : Le besoin des Tar Heels de remplacer les deux meilleures cibles de Howell de la saison dernière a été grandement entravé par le jeu du secondaire des Hokies, qui l’a souvent amené à conserver le ballon pendant longtemps. Dans un tronçon, Howell a été limogé sur trois jeux consécutifs après avoir reculé pour passer.

Virginia Tech: Les Hokies ont marqué deux touchés et les 10 de la Caroline du Nord lors de leurs trois premières possessions, n’ayant pas réussi à marquer au centre lorsque King a échappé le ballon. Ils ont ensuite joué de manière conservatrice jusqu’à ce que la passe de Howell à Downs place les Tar Heels au tableau à 14-7.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Le classement des Tar Heels était leur plus élevé en pré-saison depuis que l’équipe de 1997 était n°7, mais ils vont sûrement chuter. Les Hokies n’ont obtenu aucun vote pendant la pré-saison, mais devraient au moins être pris en considération à l’avenir,

SUIVANT

Les Tar Heels seront à domicile pour affronter Georgia State samedi.

Les Hokies restent à domicile et affronteront Middle Tennessee samedi.