Virginia Torrecilla révèle le grave accident qu’a subi sa mère

14/06/2021 à 23:28 CEST

Des temps compliqués pour la famille de Virginia Torrecilla. Comme elle l’a elle-même expliqué sur ses réseaux sociaux, après un accident de la circulation, sa mère est hospitalisée. Dans la publication, elle voulait partager ce qu’elle ressent dans une période si difficile pour elle et ses proches.

Il a commencé par expliquer les faits : « Vous êtes nombreux à m’avoir écrit pour savoir comment j’allais puisque je ne mettais rien sur les réseaux. Bon, je vais vous le dire ! Le 3 juin, je conduisais avec ma mère quand nous nous sommes arrêtés dans un embouteillage .. Quelques secondes plus tard Une voiture nous a percutés par derrière, frappant celle de devant par la force avec laquelle elle nous a percutés. J’en suis sorti intact, mais je me souviens parfaitement comment ma mère m’a dit qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes alors que la plaie sur son front saignait”.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, sa mère est déjà par terre, mais comme elle le raconte, elle a passé quelques jours aux soins intensifs : “Aujourd’hui 14 juin je peux dire que ma mère est vivante et peu à peu se remet. Il ne pourra peut-être plus marcher à cause de blessures, mais après ces jours en soins intensifs, on s’en fiche ! La vie de ma mère n’est pas en danger et c’est la chose la plus importante dans ce monde qui l’a provoquée.”

Le joueur de l’Atlético de Madrid, qui a récemment repris l’entraînement, a poursuivi : “Chaque jour, je me demande ce que j’ai fait de mal pour que ma famille doive vivre dans des situations comme celle-ci… mais je n’ai pas de réponses !”.

A son tour, c’est pourquoi, comme il est déjà connu du monde entier, il ne perd pas espoir et apprécie le soutien du peuple : “La vie est comme ça, et il faut y faire face de la meilleure des manières, et si je sais quelque chose c’est que ma famille se bat à contre-courant s’il le faut.. J’ai grandi en les regardant se battre, ils l’ont fait avec moi et maintenant ça ne sera pas moins! Merci à tous pour les messages !”, pour ajouter un “Personne ne regrette d’avoir été courageux”.