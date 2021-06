Virginia Union University annonce « Smart Campus » avec des produits Apple pour les étudiants

Virginia Union University, connue pour être une université historiquement noire, a annoncé mardi un partenariat avec Apple pour créer un nouveau « Smart Campus ». Là, les étudiants recevront un ensemble de produits Apple, notamment un iPad, une Apple Watch, des AirPod et d’autres accessoires.

Le Smart Campus fait partie de l’initiative « Apprentissage mobile, vie mobile », qui vise à favoriser l’adoption de la technologie et à préparer les étudiants au « mode de vie numérique et aux exigences du lieu de travail du futur ». À partir de la classe de 2025, chaque étudiant de première année recevra un iPad Air avec Apple Pencil, Smart Keyboard Folio, Apple Watch et AirPods Pro.

L’initiative est issue d’un partenariat avec Apple, qui travaillera avec Virginia Union University pour fournir non seulement les produits, mais également des cours de programmation et de développement d’applications pour tous les étudiants. Le campus sera également intégré à Student ID, une fonctionnalité Apple Wallet qui permet aux étudiants d’utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch pour accéder aux dortoirs, à la bibliothèque ou payer la nourriture à l’université.

« Créer un campus intelligent à VUU est essentiel pour l’environnement d’apprentissage académique d’un étudiant du 21e siècle. Apple propose les produits, les applications et le support d’apprentissage professionnel qui permettront à nos étudiants d’accéder à des livres, des cours et des documents de recherche à portée de main », a déclaré le Dr Hakim J. Lucas, président et chef de la direction de Virginia Union University. « Notre collaboration va bien au-delà de la technologie ; Smart Campus nous aidera à préparer les étudiants à entrer sur le marché du travail, les mettant sur la voie de la richesse générationnelle. »

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs et du marketing d’entreprise et d’éducation, a souligné que la société croit fermement aux initiatives telles que « Mobile Learning, Mobile Life » pour intégrer la technologie dans la vie des étudiants.

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est une force puissante pour l’équité et les opportunités, et nous sommes ravis de travailler avec Virginia Union University pour soutenir leur nouvelle initiative Mobile Learning, Mobile Life », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde et Marketing d’entreprise et d’éducation. « Nous sommes fiers que les produits Apple fassent partie intégrante de la vie étudiante des VUU Panthers, et nous avons hâte de voir où l’avenir les mènera. »

Plus de détails sur le projet Smart Campus sont disponibles sur le site Web de la Virginia Union University.

