Viridian RED lance le WTC Faridabad et place Faridabad sur la carte mondiale

La marque mondiale avait été en pourparlers avec divers organismes gouvernementaux et avait signé divers protocoles d’accord pour promouvoir Faridabad en tant que Growth District Faridabad.

Viridian RED, l’un des principaux groupes de bureaux et d’infrastructures du pays, s’est associé au projet de développement Infinia du groupe RPS pour établir le WTC Faridabad dans le district de Faridabad.

Les experts de l’industrie seraient enthousiasmés par ce nouveau développement et sont convaincus que le projet Infinia actuellement en construction avancera désormais avec une intention positive et constituera une étape importante pour cette macro-région. Le développement s’accompagne de l’attente du WTC de reproduire son succès mondial en utilisant l’immense potentiel de croissance de la région et de devenir le point de repère singulier dans la région du sud de la RCN.

« Nous sommes extrêmement positifs de cette première étape de synergie avec le groupe RPS car c’est le bon moment pour toutes les parties prenantes d’accélérer leurs efforts et de débloquer les innombrables opportunités qui existent sur ce micro marché. Faridabad a connu une croissance rapide des infrastructures et dispose de tous les éléments nécessaires pour devenir l’un des principaux centres financiers du futur. Le réseau mondial des World Trade Centers a fait ses preuves dans l’amplification de la croissance dans les emplacements respectifs et le projet jouera sans aucun doute un rôle transformationnel vers la création d’emplois et ouvrira les portes de Faridabad aux entreprises et aux investisseurs », a déclaré Ashwani Kapoor, Jt. Président Engagement Client & Distribution, Viridian RED.

Growth District Faridabad est en train de devenir rapidement une plaque tournante commerciale clé. La région abrite déjà plus de 3000 unités de fabrication et bénéficie de la présence de nombreuses entreprises mondiales bien connues. Il fait partie intégrante des corridors économiques à venir, y compris l’ambitieux projet de corridor industriel Delhi-Mumbai (DMIC) – un projet de développement industriel prévu entre Delhi et Mumbai. Le développement attirera plus d’investisseurs, d’industries et d’entreprises qui généreront des revenus et des opportunités d’emploi.

Stratégiquement situé sur NH2 et adjacent au sud de Delhi, ce méga projet bénéficie en outre d’une excellente connectivité à partir de trois des villes indiennes les plus créatrices d’emplois, à savoir Delhi, Noida et Gurugram. Le développement catapultera des opportunités de croissance et d’investissement pour les acteurs locaux et nationaux avec des fonctionnalités de pointe telles qu’une technologie de classe mondiale, une conception de référence et des services de haute qualité.

« Notre partenariat avec le groupe Viridian jouera un rôle central pour renforcer la position de Faridabad en tant que future destination commerciale dans le pays ainsi qu’à travers le monde. Nos parties prenantes existantes sont ravies de cette opportunité de s’associer à un acteur mondial, et nous nous attendons à ce que notre projet Infinia réalise enfin son plein potentiel, tandis que le projet crée un impact positif énorme sur la micro-économie de la région et apparaît comme sa destination principale », a déclaré RC Gupta, directeur général de RPS Group, les développeurs du projet Infinia.

«Nous avons stratégiquement gardé les tours avant avec nous et prévoyons un commerce de détail et des services commerciaux thématiques pour compléter le développement global et en faire une future destination. Couplé à la poussée agressive du gouvernement de l’État sur le développement des infrastructures, il est susceptible de donner à Faridabad un large accès aux entreprises mondiales du monde entier », a ajouté Gupta.

Avec le prochain WTC Faridabad, les investisseurs, entreprises, utilisateurs, résidents et autres parties prenantes devraient tirer parti des avantages d’une association mondiale de World Trade Centers qui représentent un réseau d’emplacements actifs et planifiés dans 318 villes de 88 pays qui travaillent pour créer un avantage concurrentiel pour les entreprises faisant du commerce international et l’établissement.

