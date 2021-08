Virtual Sex, la nouvelle chanson de Rauw Alejandro

in

Le Portoricain Rauw Alejandro a sorti un nouvel album. Parmi ses chansons, on retrouve “Virtual Sex”, une grande chanson que nous aborderons en profondeur.

Rauw Alejandro est devenu l’un des artistes les plus établis de l’industrie musicale mondiale. Le Portoricain a non seulement montré qu’il avait un grand talent, mais qu’il avait une personnalité absolument bouleversante. Des facteurs qui font la différence à bien des égards.

Une autre des grandes caractéristiques de Rauw Alejandro est qu’il sait toujours surprendre chacun de ses followers. Récemment, l’artiste a sorti un nouvel album intitulé ‘Vice Versa’. Avec lui, il a réussi à frapper la table, car c’est un album qui n’a laissé personne indifférent.

Grâce à ce projet, nous avons pu découvrir un grand nombre de nouvelles chansons, dont ‘Virtual Sex’. Ce sujet est devenu l’un des favoris des followers de Rauw Alejandro, nous voulions donc vous le présenter personnellement. Vous trouverez ci-dessous les paroles complètes et le clip officiel.

L’artiste portoricain RAUW ALEJANDRO qui a osé innover dans le genre urbain avec “TODO DE TI” continue de rester l’artiste le plus important au monde avec son deuxième album “VICE VERSA” d’où sort son single “VIRTUAL SEX”.

Avec ce nouvel album, l’artiste démontre sa polyvalence en rapprochant le reggaeton de la pop et des sons des années 80, ce qui pour l’industrie de la musique est un signe de son courage artistique, donnant un nouvel air au genre, une proposition que le public a endossée, menant plusieurs des chansons de l’album sur les différentes plateformes musicales, réussissant à profiter du carrousel d’émotions que délivrent les 14 chansons de l’album.

Actuellement son single “VIRTUAL SEX” cumule plus de 8 MILLIONS DE PLAYBACKS en moins d’une semaine de son lancement sur YouTube et dépasse les 41 MILLIONS D’AUDITEURS MOIS SUR Spotify, confirmant que son succès et son engagement musical vont bien au-delà d’un seul succès.

Son single “TODO DE TI” reste dans les premières places sur les plateformes radio et musicales dans des pays tels que : les États-Unis, le Guatemala, l’Argentine, le Pérou, le Salvador, le Nicaragua, l’Espagne et la Colombie ; A ce jour, il cumule environ 194 MILLIONS DE REPRODUCTIONS sur YouTube.

Ces jours-ci, RAUW ALEJANDRO, qui cumule plus de 8,5 MILLIONS DE FOLLOWERS sur Instagram, continue de promouvoir son album virtuellement et en personne dans une grande partie de l’Amérique latine, des États-Unis et de l’Espagne.

