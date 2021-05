Virtue Poker intègre le portefeuille non dépositaire FunFair dans sa plateforme

Compartir

Les partenariats et les intégrations sont des aspects essentiels de l’industrie de la crypto-monnaie. Virtue Poker intègre le portefeuille FunFair pour tous ses joueurs. Un pas en avant important pour ce fournisseur de poker décentralisé populaire et de confiance.

Virtue Poker passe à l’étape suivante

Fournir au monde du poker décentralisé présente de nombreux avantages, notamment l’équité, la transparence et l’accessibilité. Un aspect qui manquait un peu à Virtue Poker était le soutien d’un portefeuille non dépositaire. Les utilisateurs souhaitent souvent encaisser leurs gains le plus rapidement possible, mais ils doivent le faire manuellement. L’intégration directe d’une solution de portefeuille non dépositaire facilite cette étape supplémentaire.

L’intégration du portefeuille FunFair sur la plateforme Virtue Poker est une étape importante. Les utilisateurs peuvent s’inscrire sur la plateforme Virtue Poker sans quitter l’application pour créer un portefeuille. Tout est accessible dans l’application. En outre, le portefeuille prend en charge la conversion de fiat et de crypto-monnaies en VPP, le jeton ERC20 natif de la plate-forme de poker décentralisée. C’est une amélioration significative de l’expérience utilisateur globale, ouvrant la voie à l’intégration de nombreux nouveaux joueurs de poker.

Lloyd Purser, COO de FunFair Technologies, commente:

“Nous sommes ravis que Virtue Poker soit l’un des premiers développeurs dapp à terminer l’intégration de notre solution.”

«Ayant traversé nous-mêmes les pièges du développement dapp, nous savons ce qui est important pour les développeurs dapp et, plus important encore, pour leurs clients. C’est pourquoi notre expertise dans la création et la gestion de nos propres dapps peut aider des partenaires comme Virtue Poker dans leurs efforts. “

FunFair est actif dans le domaine de la blockchain depuis 2017. Leur concentration sur le jeu décentralisé en fait un partenaire viable pour Virtue Poker et d’autres efforts liés au jeu sur le marché actuel. Le portefeuille s’intègre avec xDai, Optimism, Binance Smart Chain et la dernière technologie blockchain pour une expérience utilisateur simple mais puissante.

Moment de croissance

L’intégration du portefeuille non-dépositaire FunFair est une autre plume dans la limite de Team Virtue Poker. Après avoir terminé sa récente ronde d’investissement stratégique de 5 millions de dollars en avril, l’équipe continue de stimuler l’innovation et l’expansion. Depuis sa création en 2016, il y a eu plusieurs tours de financement réussis pour Virtue Poker, augmentant l’attrait et le potentiel de cette plateforme de poker décentralisée.

Ryan Gittleson, co-fondateur de Virtue Poker, ajoute:

«Lors de la recherche de partenaires potentiels pour cette société, nous savions que nous voulions une solution qui garantirait que les clients ne se sentiraient jamais comme s’ils quittaient l’environnement Virtue Poker. De plus, nous avions besoin que la solution soit personnalisable, sécurisée et offre tous les avantages de la blockchain. “

«FunFair Technologies offre cela à la pelle. Les clients s’attendent à un processus d’inscription comme Amazon, Facebook et d’autres sites. Ce n’est pas un débutant offrant rien de moins qu’une expérience d’intégration fluide. Nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire au profit de nos joueurs. “

Les applications, services et produits décentralisés continuent de prendre d’assaut le monde. Le jeu, et plus particulièrement le poker blockchain, s’est avéré être une entreprise commerciale réussie. Fournir un support pour un portefeuille non dépositaire donnera encore plus de pouvoir à tous les acteurs et mettra en évidence le potentiel de ce que cette industrie peut apporter.