Virtuos s’installe à Lyon

Le développeur Virtuos ouvre un tout nouveau studio à Lyon, en France.

La tenue compte actuellement 12 personnes, avec le directeur de studio Aurélian Kerbeci à la barre. Il a déjà travaillé chez ELB Games et a fondé Agharta en 2008. Pendant ce temps, le vétérinaire d’OSome et d’Eden Games, Domenico Albani, occupe le poste de directeur technique.

« Nous sommes ravis d’accueillir Aurélien, Domenico et le reste de la talentueuse équipe fondatrice de Lyon dans la famille Virtuos », a déclaré le responsable de la branche jeux de Virtuous, Christophe Gandon.

« Non seulement l’équipe est culturellement alignée avec Virtuos, mais elle est également dotée d’une expertise approfondie en ingénierie et dans le domaine qui jouera un rôle essentiel pour assurer notre succès continu. Avec cette expansion, nous sommes bien placés pour accélérer notre croissance afin de répondre et dépasser les exigences de nos clients. »

Cela fait suite à l’achat par Virtuos du spécialiste de l’animation CounterPunch Studios il y a 12 mois. Il existe également des rapports selon lesquels le développeur basé à Singapour travaille sur un remake de Metal Gear Solid 3 de Konami.

