Dans quelques semaines, tout le spectacle du basket mondial va recommencer. Et oui, la NBA va prendre une grande partie de nos yeux, comment pourrait-il en être autrement, mais ce ne sera pas la seule. Le basket européen est plus chargé que jamais avec de grandes équipes, de meilleurs entraîneurs et des équipes spectaculaires qui nous raviront tout au long de la saison.

S’il est vrai que les plus gros projecteurs sont toujours braqués l’Euroligue ou la Ligue Endesa, l’Eurocup et la deuxième compétition européenne la plus importante compte des équipes de haut niveau. Et, sans aucun doute, l’un des spectacles les plus de niveau ce cours est le Virtus Italien Bologne.

Avec une affection particulière pour son technicien, un Sergio Scariolo qu’il ait donné tant de succès au basket espagnol, la réalité est que l’entraîneur bénéficiera d’un excellent groupe de joueurs qui, sans aucun doute, donneront de nombreux succès à ses fans légendaires.

Sans aller plus loin, les Espagnols auront l’occasion de diriger des joueurs de l’envergure de Milos Teodosic, Marco Belinelli et Ekpe Udoh, tous avec un passé en NBA, mais surtout avec une décennie de démonstration de niveau et de qualité sur les courts de la planète.

Le dernier à rejoindre le train en marche

Mais, sans aucun doute, la signature qui a fini de briser les limites prédéfinies est celle de Nico Mannion. Le joueur de Guerriers de l’état d’or qui a conduit son équipe nationale aux Jeux Olympiques a été l’un des noms de l’été et ne continuera pas en NBA, mais rejoindra l’incroyable projet de la légendaire équipe européenne.

Avec l’arrivée de Nico Mannion, le Virtus Bolonia remporte au score et dans le sens du jeu, un excellent combo extérieur pour atteindre les objectifs proposés.