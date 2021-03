Virtus.pro relance la liste des jeunes de CS: GO

VP.Prodigy a été réédité en tant que marque jeunesse de Virtus.pro.

Avec la relance de VP.Prodigy, Virtus.pro démontre une fois de plus sa croyance en la valeur d’investir dans la jeunesse. «Nous prenons toujours des risques lorsque nous travaillons avec des listes de jeunes. Il est essentiel de trouver des joueurs talentueux passionnés par CS: GO », a déclaré Mikhail Artemyev, directeur de la succursale de CS: GO.

Mais il ne s’agit pas seulement de trouver de nouveaux talents pour l’équipe. «Notre objectif principal est d’aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel», a-t-il déclaré. L’équipe veut aider à construire la carrière des joueurs tout en s’assurant qu’ils ont une expérience positive avec l’organisation. « Nous ne voulons pas que la pression potentielle de la scène compétitive les empêche de profiter du jeu », a ajouté Artemyev.

Le nouveau VP. La liste de Prodigy CS: GO est composée de

Nikita «BloodyK» Dobrinin

Eugène «3salt» Frolov

Armen «joyeux» Eskuyan

Alexey «RuFire» Burakov (capitaine)

Ivan «lom1k» Ovsyanik

Vladislav «Flash_1» Bykov (entraîneur)

RuFire a témoigné qu’ils recherchaient non seulement des joueurs qualifiés, mais des joueurs aux attitudes non conflictuelles. «Notre liste actuelle a tout de suite cliqué. Nous avons une bonne chimie et nous savons quels sont nos principaux objectifs. Nous ferons de notre mieux pour faire nos preuves. »

L’équipe souhaitait également développer la marque et a donc lancé des comptes sociaux distincts pour VP.Prodigy.