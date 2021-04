Virus news: Une «maladie de type rage» mortelle trouvée chez des chauves-souris en Australie – les médecins sont inquiets | Monde | Nouvelles

Les médecins d’Australie-Méridionale ont identifié deux cas de lyssavirus australien de la chauve-souris (ABL). Le virus potentiellement mortel peut être transmis des chauves-souris aux humains par des morsures et des égratignures. L’ABL et la rage appartiennent tous deux au groupe de virus appelés Lyssavirus, qui attaquent le système nerveux.

Le Dr Louise Flood, de la Direction de la lutte contre les maladies transmissibles du ministère de la Santé et du Bien-être, a averti que si les symptômes n’étaient pas traités, ils pourraient être «invariablement mortels».

Elle a déclaré: «L’ABL est une maladie semblable à la rage qui peut être transmise aux humains s’ils sont mordus ou griffés par une chauve-souris infectée et si le traitement est retardé jusqu’à l’apparition des symptômes, la maladie est invariablement mortelle.

Le Dr Flood a déclaré que seulement 1% des chauves-souris sont porteuses de la maladie, mais a insisté sur le fait que l’augmentation des cas est «préoccupante».

Elle a ajouté: «Alors que seulement un pour cent des chauves-souris sont généralement porteuses de LBA, ces deux expositions récentes sont préoccupantes et constituent un rappel important que les chauves-souris ne devraient jamais être manipulées que par des préposés aux animaux correctement formés et vaccinés.

«Bien que le développement de l’ABL à partir des morsures ou des égratignures de chauves-souris puisse être évité grâce à une prise en charge rapide des plaies et à une prophylaxie post-exposition, il est important d’éviter tout contact en premier lieu.

Le Dr Mary Carr du Département des industries primaires a également émis un avertissement concernant les animaux de compagnie et a exhorté les Australiens à les emmener chez le vétérinaire s’ils ont été attaqués par une chauve-souris.

Elle a déclaré: «Si vous pensez que votre animal a été mordu ou griffé par une chauve-souris, veuillez contacter votre vétérinaire local ou la hotline d’urgence pour les maladies animales.»

Les premiers signes du virus chez l’homme comprennent des symptômes pseudo-grippaux, tels que maux de tête, fièvre et faiblesse.

Toute personne mordue par une chauve-souris est exhortée à prendre des mesures immédiates et à laver la zone avec du savon pendant au moins cinq minutes, selon les directives du gouvernement de l’Australie du Sud.

Ils sont également encouragés à appliquer une solution antiseptique et, si nécessaire, à demander une assistance médicale.

Un vaccin pré-exposition est également disponible et il est recommandé pour les manutentionnaires d’animaux sauvages.

Seulement trois infections ABL ont été enregistrées chez l’homme en Australie et les trois personnes sont décédées, selon le gouvernement de l’Afrique du Sud.

L’échelle de temps entourant le troisième décès n’est pas connue.

En Australie, on a découvert que les plus gros renards volants et les plus petites chauves-souris insectivores portaient du LBA.

On estime qu’environ un pour cent des chauves-souris sauvages sont porteuses de la maladie.

Chez les chauves-souris malades et blessées, on estime qu’il peut atteindre sept pour cent.