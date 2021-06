Virus Nipah en Inde : l’équipe ICMR-NIV trouve des anticorps contre le virus Nipah dans des chauves-souris de la grotte de Mahabaleshwar ; Des détails

En Inde, on pense que les grandes chauves-souris frugivores appelées chauves-souris Pteropus medius sont à l’origine du virus. (Image représentative)

Virus Nipah : Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) – Institut national de virologie a mené une enquête transversale pour étudier le virus Nipah (NiV) et sa prévalence chez les chauves-souris du pays. Au cours de l’enquête, des échantillons de certaines espèces de chauves-souris trouvées dans une grotte de Mahabaleshwar dans le Maharashtra ont été récupérés, dans lesquels des anticorps contre le NiV sont présents, selon un rapport publié dans IE. Le développement est important car le NiV a été inclus dans la liste prioritaire des 10 principaux agents pathogènes identifiés par l’OMS. L’Inde a jusqu’à présent connu quatre épidémies différentes de NiV.

Alors que le premier cas d’infection au NiV avait été signalé dans le Siliguri du Bengale occidental en 2001, le deuxième épisode a été signalé dans le même État de Nadia en 2007. Le rapport a ajouté que des anticorps NiV étaient présents dans le district de Dubri d’Assam et à Cooch Behar du Bengale occidental, tous deux dont sont situés près de la frontière de l’Inde avec le Bangladesh. Une troisième épidémie de virus en 2018 à Kozhikode, au Kerala, a été signalée au cours de laquelle 18 personnes sont décédées. Une autre vague de virus a également frappé le Kerala en 2019.

Une étude menée en 2018 avait indiqué que de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, y compris certains États de l’Inde, pourraient être identifiés comme des points chauds pour la maladie causée par le virus Nipah.

En Inde, on pense que les grandes chauves-souris frugivores appelées chauves-souris Pteropus medius sont à l’origine du virus, car l’ARN du NiV ainsi que ses anticorps ont été trouvés présents dans les échantillons prélevés sur ces chauves-souris lors des épidémies. Cependant, il est important de noter que les études sur d’autres espèces de chauves-souris étant des réservoirs potentiels du virus n’ont pas été menées de manière approfondie en Inde.

L’étude, intitulée « Détection d’une possible infection par le virus Nipah chez Rousettus leschenaultii et Pipistrellus Pipistrellus bats in Maharashtra, Inde », a été publiée dans le Journal of Infection and Public Health. Pour cela, deux espèces de chauves-souris, à savoir « Rousettus leschenaultii » qui sont des chauves-souris frugivores de taille moyenne et « Pipistrellus pipistrellus » qui sont de minuscules chauves-souris insectivores, ont été piégées dans une grotte de Mahabaleshwar en mars de l’année dernière puis anesthésiées sur place. Par la suite, des échantillons de sang, de prélèvement rectal et de prélèvement de gorge ont été prélevés sur ces chauves-souris.

L’équipe a constaté la présence d’ARN NiV dans un certain nombre d’échantillons, et il en était de même pour les anticorps. Cependant, une chauve-souris de chacune des deux espèces s’est avérée avoir à la fois l’ARN et les anticorps, a ajouté le rapport, citant le scientifique du NIV, le Dr Pragya Yadav, disant que cela marquait la première démonstration de la possibilité d’une infection par le NiV chez les chauves-souris R leschenaultii en le pays.

Les chercheurs ont maintenant déclaré que cette découverte justifie une étude plus approfondie sur cet aspect, car aucune conclusion ne peut être tirée de l’enquête actuelle compte tenu du petit échantillon de dépistage de chauves-souris.

