Vis: Comment le look d’Amy Winehouse a inspiré le nouveau drame de la prison de Channel 4

Screw a été inspiré par un sosie d’Amy Winehouse (Photo: Channel 4/.)

Le nouveau drame de Channel 4, Screw, a été inspiré par une jeune gardienne de prison qui ressemblait à la regrettée Amy Winehouse.

La série en six parties, qui sera lancée le 6 janvier, vise à brosser un tableau de l’incarcération pas comme les autres.

« À travers une distribution de personnages vibrants et à plusieurs niveaux, Screw aborde de front les histoires contemporaines – mais toujours avec de la comédie, de l’irrévérence et du cœur », taquine le synopsis.

L’écrivain et créateur Rob Williams a déclaré à Metro.co.uk et à d’autres médias qu’il était fasciné par le « moineau d’une fille » qu’il avait écrit la série et qu’il avait basé le personnage de Rose (joué par Jamie-Lee O’Donnell) sur elle.

« Une partie de la genèse de l’émission consistait en quelque sorte à se promener dans une prison assez sérieuse il y a quelques années et un jeune gardien de prison est passé devant moi qui ressemblait exactement à Amy Winehouse », a-t-il partagé.

«Elle était comme un petit moineau d’une fille de 23 ans, avec ses cheveux tout en style Amy Winehouse et des tatouages, et juste la chose la plus cool que vous ayez jamais vue. Et des gars énormes qui la croisaient et lui disaient « D’accord mademoiselle ? » et « Pouvez-vous ouvrir cette porte mademoiselle ? » Des gens qui ont deux fois son âge.

Jamie-Lee O’Donnell joue Rose dans le drame en six parties (Photo: Channel 4)

«À ce moment-là, je pensais juste que c’était un personnage. Comment fait-elle ce travail ? Pourquoi veut-elle faire ce travail ?’

Williams a ajouté: «Donc, ce personnage, puis cette relation avec un mentor-venu antagoniste plus âgé, un peu plus âgé, étaient en quelque sorte les graines de la série.

Nina Sosanya joue également le rôle de l’officier en chef Leigh (Photo: Channel 4)

« Ensuite, ce qui s’est développé autour de lui, c’est cette incroyable famille de personnes que je ne peux pas dire assez, je me sens tellement chanceux. Chaque personne dans le casting est tout simplement incroyable. Mes morceaux préférés de la série sont quand ils sont tous ensemble.

Le personnage de Jamie-Lee, Rose, entre dans la prison de Long Marsh en tant qu’officier stagiaire de 21 ans.

Plus : Canal 4



Son arrivée est loin d’être sans heurts car elle a une relation assez épineuse avec le personnage de Nina Sosanya, Leigh, qui a consacré toute sa vie d’adulte à cette prison et à sa population.

Vis sera lancé le 6 janvier à 21h sur Channel 4.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();