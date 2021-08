Visa a acheté un cryptopunk pour 165 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Un NFT est un actif qui a sa propre identité unique et ne peut pas être répliqué ou cloné. Ils sont souvent utilisés pour les jeux de cartes à collectionner, les jeux vidéo et les objets de collection. Essentiellement, elles sont l’équivalent en crypto-monnaie des cartes de baseball.

Comme nous le savons tous, les NFT deviennent de plus en plus courants. L’idée de posséder un actif numérique qui ne peut pas être détruit ou contrefait est très attrayante pour les personnes qui attachent de l’importance à leur vie privée et à leur sécurité. Visa vient de contribuer à propulser l’intégration des NFT en achetant un CryptoPunk – une première série de NFT – pour 165 000 $.

Alors que Visa a dépensé 50 ETH pour un Cryptopunk, il ne s’agit que d’un achat NFT de milliers, représentant des ventes de plusieurs milliards de dollars cette année seulement.

L’achat de Visa faisait partie d’une tendance beaucoup plus large cette année où les entreprises ont commencé à acheter des jetons non fongibles afin de mieux comprendre et analyser de nouvelles classes d’actifs qui leur étaient auparavant inaccessibles.

Les grandes entreprises et les investisseurs de détail ont tous manifesté leur intérêt pour l’achat d’actifs non fongibles afin de mieux comprendre les nouvelles opportunités de marché qui ne sont actuellement pas reflétées dans les ensembles de données ou les indices financiers traditionnels. Cela se reflète dans le fait que les ventes de NFT sont passées de quelques millions l’an dernier à plusieurs milliards de dollars cette année.

L’achat par Visa met également en évidence un autre point important concernant les objets de collection numériques : ils ne sont plus réservés aux premiers utilisateurs ! De nombreux investisseurs traditionnels considèrent désormais ces types d’actifs comme des opportunités d’investissement potentielles en raison de leur valeur de rareté et de leurs caractéristiques uniques par rapport aux actifs financiers plus traditionnels comme les actions ou les obligations.

Cela représente un changement dans la façon dont les institutions voient les TVN. Les NFT étaient auparavant considérés comme des escroqueries ou limités au domaine des niches Internet cyberpunk. Ces derniers mois, nous avons vu un certain nombre d’institutions financières traditionnelles et même certaines célébrités bien connues investir dans des jetons non fongibles.

Ce changement dans le sentiment des investisseurs est dû à de nombreux facteurs, mais principalement au fait que les objets de collection numériques sont désormais reconnus comme des opportunités d’investissement légitimes par les investisseurs plus traditionnels. Maintenant, avec l’intérêt croissant des investisseurs traditionnels, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle vague d’adoption des NFT en tant que classe d’actifs.

Les investisseurs se rendent compte que les NFT représentent des opportunités uniques d’investir dans des actifs qui peuvent ne pas être disponibles par d’autres moyens en raison de leurs limitations de disponibilité (comme les cartes de sport physiques).

La montée en puissance des NFT signifie également que plus d’investisseurs que jamais considèrent désormais les métaverses alimentés par NFT comme Next Earth comme une opportunité d’investissement potentiellement précieuse. En effet, Next Earth a vendu plus de 1,1 million de dollars d’immobilier virtuel depuis son ITO, ou Initial Tile Offering.

Les jetons non fongibles sont utilisés à différentes fins dans le métaverse. Par exemple, certains projets peuvent les utiliser pour des objets de jeu ou des objets de collection numériques. D’autres peuvent les utiliser pour représenter des droits de propriété ou des droits d’accès sur des actifs du monde réel tels que des biens immobiliers ou des cartes de sport.

Le commerce de propriété NFT permettra aux utilisateurs d’échanger des droits de propriété sur des parcelles de terrain virtuelles en utilisant des jetons non fongibles plutôt que des actifs fongibles traditionnels comme l’ETH. Il ne s’agit que d’une application où les NFT peuvent être utilisés sur le métaverse via la plate-forme Next Earth – il y en a beaucoup d’autres où ils pourraient être implémentés à l’avenir.

Les entreprises sont toujours à la recherche de nouveaux canaux de commercialisation et de moyens d’attirer l’attention des consommateurs. Le métavers n’est pas différent. Le métaverse Next Earth est un excellent moyen pour les entreprises de se connecter avec les consommateurs, et elles ont maintenant une autre option à considérer : acheter des parcelles de terrain virtuelles avec des jetons non fongibles sur le marché Next Earth.

L’achat de Visa représente une énorme validation pour les NFT en tant que classe d’actifs, et il montre également comment les investisseurs traditionnels commencent à reconnaître leur valeur en tant qu’opportunités d’investissement. Il est probable que davantage d’achats comme celui-ci suivront à l’avenir à mesure que de plus en plus de personnes prendront conscience de leur existence. Nous sommes ravis de ce que cela signifie pour toutes les personnes concernées : consommateurs, entreprises et développeurs.