Visa achète Currencycloud dans le cadre de la poussée des paiements transfrontaliers

Le géant des paiements Visa a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société britannique Currencycloud.

Fondée en 2012, la plate-forme mondiale de Currencycloud permet aux banques et aux fintechs de fournir des solutions de change pour les paiements transfrontaliers dans le monde entier.

L’acquisition s’appuie sur le partenariat stratégique existant entre les deux sociétés et valorise Currencycloud à 700 millions de livres sterling (environ 963 millions de dollars). Cependant, la contrepartie financière sera réduite de l’encours des capitaux propres de la société que Visa possède déjà.

Le PDG de Currencycloud, Mike Laven, a expliqué dans un communiqué de presse comment l’acquisition lui permettra, ainsi qu’à Visa, d’offrir une plus grande valeur client en matière de paiements transfrontaliers, en déclarant :

« Chez Currencycloud, nous nous sommes toujours efforcés d’offrir un avenir meilleur pour tous, de la plus petite start-up aux multinationales mondiales. Réinventer la façon dont l’argent circule dans l’économie mondiale est devenu encore plus excitant alors que nous rejoignons Visa », a déclaré Mike Laven, PDG de Currencycloud. « La combinaison de l’expertise fintech de Currencycloud et du réseau de Visa nous permettra d’offrir une plus grande valeur client aux entreprises qui transfèrent de l’argent au-delà des frontières. »

Paiements transfrontaliers

Grâce à sa plate-forme basée sur le cloud, Currencycloud propose un large éventail d’API qui permettent aux banques et aux fournisseurs de services financiers d’offrir des services de change, notamment des notifications en temps réel sur les transactions de change, des portefeuilles multidevises et la gestion de comptes virtuels. La plate-forme prend également en charge actuellement près de 500 clients bancaires et technologiques avec une portée dans plus de 180 pays.

L’acquisition permettra à Visa de renforcer ses capacités de change existantes en les étendant pour mieux servir les institutions financières, les fintechs et les partenaires tout en rendant possibles de nouveaux cas d’utilisation et flux de paiement.

Les paiements transfrontaliers ont connu une croissance significative ces dernières années en raison de la demande croissante des entreprises de toutes tailles qui souhaitent s’engager dans le commerce international. En ajoutant les capacités de Currencycloud au réseau de visa, le géant des paiements pourra élargir l’accès aux produits de paiement internationaux pour aider les entreprises à répondre à leurs besoins transfrontaliers.

Suite à l’approbation réglementaire et aux conditions de clôture habituelles, Currencycloud poursuivra ses opérations depuis son siège social à Londres et la société conservera son équipe de direction actuelle.