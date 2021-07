VISA acquiert Currencycloud, la plateforme de paiement transfrontalier partenaire de RippleNet

Pour Éditeur quotidienBitcoin

VISA a fait cette annonce aujourd’hui dans un communiqué de presse et a indiqué que l’acquisition valorise Currencycloud à 962 millions de dollars US.

***

La société multinationale de services financiers Visa a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Currencycloud, une plate-forme mondiale qui permet aux banques et aux fintechs de fournir des solutions de change pour les paiements transfrontaliers.

Selon un communiqué de presse, l’acquisition s’appuie sur un partenariat stratégique existant entre les deux sociétés et valorise Currencycloud à 700 millions de livres sterling (962 millions de dollars), y compris les incitations en espèces et en rétention. De même, la contrepartie financière sera réduite de la devise en circulation de Currencycloud que Visa possède déjà.

La plate-forme cloud de Currencycloud offre un ensemble d’interfaces d’application qui permettent aux banques et aux prestataires de services financiers d’offrir des services de change, notamment des notifications en temps réel sur les transactions en devises, les portefeuilles multidevises et la gestion de compte virtuel.

De plus, la plateforme Currencycloud prend déjà en charge près de 500 clients bancaires et technologiques avec une portée dans plus de 180 pays. Il est à noter que le même est partenaire de RippleNet, Dites-leur qu’il utilise des outils de transfert créés par Ripple pour faciliter les transactions transfrontalières.

Plus rapide

Comme la société l’indique dans son communiqué de presse, Currencycloud renforcera les capacités de change existantes de Visa en les étendant aux institutions financières, aux fintechs et aux partenaires, tout en permettant de nouveaux cas d’utilisation et de nouveaux flux de paiement. “Currencycloud acelerará el tiempo de comercialización y mejorará la transparencia de los pagos para los clientes que buscan ofrecer servicios de pago internacionales flexibles, primero digitales, que brinden una mejor visibilidad y control a los consumidores y empresas de todo el mundo”, indica la nota de presse.

« L’acquisition de Currencycloud est un autre exemple de l’exécution par Visa de notre stratégie de réseau de réseaux pour faciliter le mouvement mondial de l’argent », a déclaré Colleen Ostrowski, trésorière mondiale de Visa. « Avec notre acquisition de Currencycloud, nous pouvons aider nos clients et partenaires à réduire davantage les problèmes liés aux paiements transfrontaliers et à développer des expériences utilisateur exceptionnelles pour leurs clients. »

De plus, Mike Laven, PDG de Currencycloud, a ajouté : « La combinaison de l’expertise en technologie financière de Currencycloud et du réseau Visa nous permettra d’offrir une plus grande valeur client aux entreprises qui transfèrent de l’argent au-delà des frontières.

Manque d’approbation

Currencycloud poursuivra ses opérations depuis son siège à Londres et conservera son équipe de direction actuelle. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

De plus, selon le communiqué de presse, depuis 2012, Currencycloud a traité plus de 100 milliards de dollars américains dans plus de 180 pays, en collaboration avec des banques, des institutions financières et des fintechs du monde entier, notamment Starling Bank, Revolut, Penta et Lunar.

Soit dit en passant, concernant d’autres nouvelles, il y a une semaine, VISA a annoncé avoir approuvé la première carte de débit cryptée en Australie.

Source : communiqué de presse VISA, Coingape

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash