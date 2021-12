Visa acquiert Currencycloud, partenaire de Ripple

Le géant des paiements Visa, a confirmé qu’il finalisait l’acquisition du partenaire de Ripple, Currencycloud. De plus, Currencycloud, une plate-forme qui permet aux banques et aux sociétés de technologie financière de fournir des solutions de change pour les paiements transfrontaliers, s’est associée à Ripple depuis juillet 2020.

Très important, Visa est déterminé à dominer la sphère de la passerelle de paiement, avec des transactions liées aux crypto-monnaies. Au cours du premier trimestre 2021, Visa avait annoncé son intention de devenir la plus grande passerelle de crypto dans un avenir proche.

En conséquence, selon l’annonce du 20 décembre, l’achat de Currencycloud par Visa vise à améliorer la transparence et la flexibilité. En outre, la rapidité lors des virements transfrontaliers ou des opérations de change pour les clients des deux sociétés. En particulier, l’acquisition de Currencycloud a coûté à Visa environ 936 millions de dollars.

En effet, Nikola Plecas, le leader européen de la cryptographie de Visa a déclaré : « Pour nous, les crypto-monnaies sont une énorme nouvelle opportunité verticale et de croissance. Et nous continuerons à nous concentrer sur la croissance de cette entreprise à l’avenir. »

Curieusement, l’acquisition repose sur un partenariat stratégique existant entre les deux sociétés. Étant donné que Visa détient déjà une participation dans Currencycloud.

Visa finalise l’achat de Currencycloud

En fait, avant l’acquisition de Visa, Currencycloud accompagnait déjà plus de 500 clients bancaires et technologiques. Avec une portée dans plus de 180 pays.

« Des temps passionnants à venir pour Currencycloud. Depuis Visa annonce la finalisation de l’acquisition pour un montant de 700 millions de livres sterling. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir plus de transparence, de flexibilité et de contrôle aux entreprises qui déplacent de l’argent dans le monde entier. »

Des temps passionnants à venir pour Currencycloud alors que @Visa annonce la finalisation de l’acquisition. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour apporter plus de transparence, de flexibilité et de contrôle aux entreprises qui déplacent de l’argent dans le monde entier ! pic.twitter.com/R5BCYjgGHg – Currencycloud (@Currencycloud) 22 décembre 2021

Pour rappel, Visa et Currencycloud ont signé l’accord en juillet de cette année, et ce mois-ci, l’acquisition de la société basée à Londres a finalement été finalisée.

À l’époque, Colleen Ostrowski a déclaré : « L’acquisition de Currencycloud est un autre exemple de l’exécution par Visa de notre réseau de stratégie de réseau pour faciliter le mouvement mondial de l’argent. Les consommateurs et les entreprises attendent de plus en plus de la transparence, de la rapidité et de la simplicité lorsqu’ils effectuent ou reçoivent des paiements internationaux.

Union avec Ripple

Soit dit en passant, Currencycloud a rejoint le réseau de paiement RippleNet en 2020. Explorer de nouveaux mécanismes pour les transactions internationales, en mettant l’accent sur les régions où les politiques réglementaires oppriment les opportunités pour les petites et moyennes entreprises.

À cet égard, le PDG de Currencycloud, Mike Laven, a déclaré : « Currencycloud essaie d’apporter clarté, rapidité et valeur aux problèmes de paiement transfrontaliers. La solution de Ripple nous aidera à étendre notre réseau à de nouvelles régions du monde, en supprimant davantage d’obstacles aux paiements pour nos clients. »

