Visa Brasil viserait à intégrer les paiements Bitcoin

Bitcoin pourrait bientôt arriver au Brésil, selon le média brésilien Seu Dinheiro. Le média a interviewé Eduardo Abreu, vice-président des nouvelles affaires chez Visa, le géant des paiements de renommée mondiale. Selon Abreu, la société envisage d’intégrer le crypto Bitcoin (BTC/USD) sur sa plateforme brésilienne et de proposer des paiements, ainsi qu’une réserve de valeur.

Cette décision a été annoncée juste après qu’El Salvador ait accepté le Bitcoin comme monnaie légale et constitue un autre exemple du fait que les pays d’Amérique du Sud sont de plus en plus ouverts aux crypto-monnaies. Bien sûr, Visa prévoit probablement quelque chose comme ça depuis bien plus longtemps, étant donné que le PDG de sa succursale brésilienne, Fernando Teles, a parlé d’adopter les paiements symboliques dès le mois de mars de cette année.

À l’époque, Teles avait également mentionné l’interface de programmation d’applications (API) qui comblerait le fossé entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle. Quant à Abreu, il a partagé ses réflexions sur la situation du Bitcoin et a déclaré que la poursuite de l’adoption dépendra de l’intégration des activités bancaires traditionnelles au sein de l’industrie de la cryptographie. Cela permettrait aux utilisateurs d’effectuer des transactions cryptographiques et fiduciaires dans le même environnement, ce qui rendrait les cryptomonnaies plus faciles à comprendre et à utiliser.

Aucun détail sur le moment où le BTC pourrait être adopté

Bien sûr, Visa propose déjà environ 180 devises sur sa plate-forme, avec l’intention de puiser dans sa clientèle mondiale de 170 millions. Elle cherchera également à établir et/ou renouveler ses relations fintech avec les banques nationales locales, afin de maximiser l’adoption.

Abreu n’a mentionné aucune date spécifique ni aucun autre indice quant au moment où l’adoption de Bitcoin pourrait être attendue. Mais puisque vous l’avez mentionné, cela pourrait indiquer que le déménagement n’est que dans quelques mois. Du moins, c’est ce que la communauté crypto espère voir.

Mais Abreu a souligné que Bitcoin est facile à utiliser, à stocker et à gérer, ce qui est un énorme avantage de son adoption. Il a également fait allusion à un possible remboursement cryptographique, affirmant que les Brésiliens ont déjà une culture de réception de points de carte, de remises, de miles, etc. Par conséquent, il n’y a aucune raison de ne pas introduire les mêmes fonctionnalités en ce qui concerne vos crypto-monnaies.

