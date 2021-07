Visa de démarrage australien approuvé pour la carte de crypto-monnaie

15 juillet 2021 08:27 UTC

| Mise à jour:

15 juillet 2021 à 08:27 UTC

Par Clark

Visa serait sur le point d’approuver la fourniture par la startup australienne de cryptographie Cryptospend de cartes de débit pour le versement de bitcoins et de plusieurs autres

Crypto-monnaies. « Nous avons une forte demande pour le carton », affirme l’entreprise.

La grande carte mondiale Visa devrait annoncer plus tard dans la semaine l’approbation de la fourniture d’un crédit renouvelable physique qui pourrait permettre aux utilisateurs de l’application Cryptospend de payer leurs crypto-monnaies à l’aide des terminaux de paiement existants, le cofondateur et dirigeant d’entreprise de Cryptospend, Andrew Grech, aurait été mentionné ci-dessus. “C’est la première fois que les crypto-monnaies sont investies à l’aide d’une carte de paiement émise en Australie qui fonctionne sur le réseau de l’un des systèmes de cartes internationaux”, a annoncé mercredi la publication AFR.

Lancé en octobre dernier, Cryptospend prend en charge le bitcoin, l’ethereum, le litecoin, le bitcoin cash et le XRP. Grech a détaillé :

« Nous avons beaucoup de demandes pour la carte. Si le marché est vert, quelqu’un peut dire qu’il est temps d’investir mes bénéfices. De l’autre côté de la clôture, une autre personne dirait peut-être que ça va continuer, je vais m’y accrocher. Cependant, nous avons constaté un volume de décaissement supplémentaire une fois que le prix a augmenté.

Avant l’approbation de Visa, Grech et son cofondateur Richard Voice ont appliqué une méthode rigoureuse pour garantir la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs, ainsi que la conformité aux besoins anti-lavation de l’argent. La garde des avoirs cryptographiques de l’entreprise est assurée par Bitgo. Visa a en outre approuvé Novatti, cotée à l’ASX, pour émettre la carte de débit prépayée. La carte devrait être sur le marché en septembre. Cryptospend est déjà connecté à la nouvelle plate-forme de paiement (NPP) soutenue par la banque centrale, qui permet à ses utilisateurs de transférer instantanément des soldes cryptographiques vers des comptes bancaires australiens, a expliqué la publication, ajoutant que les clients sont déjà en mesure de payer des factures en exploitant les soldes cryptographiques via l’application. Visa récemment mentionné ci-dessus, plus d’un milliard de dollars ont été investis dans des cartes Visa liées à la crypto au cours de la moitié de 2021. La société s’est également associée à 50 plateformes crypto pour permettre les paiements crypto à plus de 70 millions de commerçants.

Clark

Chef de la technologie.