Visa décrit les NFT comme un moyen prometteur de dialoguer avec les fans Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/american-express-89024-460×289.jpg

Visa fait maintenant un plongeon plein la tête dans les NFT suite à son évaluation de la technologie derrière les actifs. Le géant mondial des paiements a décrit les NFT comme ayant le potentiel de servir de support d’engagement pour les fans. Visa a fait cette description dans sa récente publication de livre blanc.

La publication suggère que Visa considère les jetons non fongibles comme une innovation cruciale lors de la récente pandémie. La publication a observé que des ordonnances de restriction strictes entraînent une limitation des sports en direct, des festivals de musique et des divertissements.

Lecture connexe | Un ancien cadre de DigitalX nommé nouveau PDG de Binance Australie

L’émergence des NFT est survenue lorsque les fans sont impatients de rejoindre des communautés numériques qui représentent leurs équipes sportives et artistes préférés.

Qu’est-ce qui déclenchera le mouvement pour les NFT ?

Le sport professionnel a subi le coup le plus dur de la pandémie. Il y a une estimation d’une perte de revenus de 18 milliards de dollars dans les grandes ligues mondiales.

Visa envisage que cela renforce davantage la nécessité d’une diversification des revenus et d’une plus grande concentration sur la technologie. Cela entraînera un repositionnement pour davantage d’opportunités de croissance commerciale et attirera davantage l’attention et la participation des fans.

Selon le rapport, les NFT sont attrayants pour les fans, les ligues, les équipes, les talents et les collectionneurs. Il dévoile en outre la particularité des NFT en tant que sources de base d’engagement des fans, de nouvelles sources de revenus et de gestion de la relation client. Cependant, les principales situations d’utilité des NFT jusqu’à présent sont l’art, les jeux et les objets de collection.

La publication du livre blanc est venue avec une annonce de Visa sur l’achat de CryptoPunk 7610, son premier NFT. Visa a acheté le NFT pour 150 000 $ et le jeton a sa preuve de propriété stockée sur le réseau Ethereum. La collection comprend 10 000 NFT uniques.

Des sources de l’industrie enregistrent les ventes de 2 519 objets de collection CryptoPunk au cours des 30 derniers jours, le montant des ventes s’élève à 467,4 millions de dollars. La vente la plus lucrative au cours de la période tombe sur CryptoPunk 7252, vendu pour 1 600 ETH, d’une valeur de 4,5 millions de dollars.

Outre l’adoption croissante de CryptoPunk, les NFT gagnent également en popularité dans d’autres niches. Selon un rapport, les ventes nettes des marchés NFT en août dépasseront les 900 millions de dollars.

Cela établit le nouveau record de l’industrie. Le précédent record, établi en mai, était lorsque les ventes nettes de NFT ont atteint 255 millions de dollars. Le mois de mai a vu les marchés de la cryptographie atteindre de nouveaux sommets historiques, puis procéder à une expérience de correction de plusieurs mois.

Lecture connexe | Cream Finance perd 25 millions de dollars dans une attaque de prêt éclair

Le plongeon de Visa dans les NFT n’est pas une surprise, car la société s’intéresse déjà de plus en plus aux crypto-monnaies. La société a récemment conclu un accord avec Zipmex, une plateforme de cryptographie.

Cela se traduit par la fourniture d’une intégration de paiement cryptographique dans la région Asie-Pacifique. En outre, plus tôt dans l’année, Visa a confirmé son engagement à établir des paiements cryptographiques et des rampes d’accès fiduciaires. C’était sa décision de stimuler la classe des actifs numériques.

Image en vedette de Pixabay