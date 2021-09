CBDC

Visa déploie le premier contrat intelligent sur Ethereum pour sa plate-forme « Canaux de paiement universels » pour les CBDC et les Stablecoins

AnTy30 septembre 2021

Le géant des paiements Visa a dévoilé jeudi sa plate-forme « Universal Payment Channels » (UPC) pour les monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Dans son article, Visa a noté qu’avec une “croissance significative” des jetons numériques sous forme de crypto, de pièces stables et de CBDC, à mesure que le nombre de réseaux de technologie de grand livre distribué (DLT) augmente, les parties à la transaction se dispersent.

Ici, la société envisage un futur réseau de paiement construit au-dessus des réseaux DLT. C’est là que la plate-forme d’interopérabilité de Visa pour les monnaies numériques UPC entre en jeu.

UPC est une plate-forme évolutive et interopérable pour les monnaies numériques qui fonctionne selon un modèle hub-and-spoke, où les clients s’enregistrent auprès d’un hub UPC pour acheminer leurs transactions vers d’autres clients.

Visa coche les paiements transfrontaliers pour les CBDC et un marché pour les monnaies numériques comme cas d’utilisation d’UPC. Il vise à devenir un pont entre les réseaux CBDC indépendants et à connecter les pièces stables réglementées aux CBDC.

« Nous prévoyons que le développement de cette technologie élargira considérablement l’utilité des monnaies numériques comme moyen d’effectuer des paiements numériques sur un réseau d’entreprises, de consommateurs et de développeurs. »

Visa a également déployé son premier exemple de contrat intelligent sur le réseau de test Ropsten d’Ethereum. Ce canal de paiement accepte à la fois Ether (ETH) et stablecoin USDC. Visa a dit,

“Les canaux de paiement spécialisés d’UPC seraient établis à partir de la blockchain et tireraient parti des contrats intelligents pour communiquer avec les différents réseaux de blockchain, offrant un débit de transaction élevé de manière sécurisée et fiable et améliorant les vitesses globales.”

Découvrez le premier exemple de contrat intelligent de Visa ici https://t.co/mlqyRlMeqO – Cuy Sheffield (@cuysheffield) 30 septembre 2021

Visa considère la confidentialité, les transactions simultanées, l’UPC-as-a-Service et la gestion des liquidités sur la couche 2 dans l’avenir de ses canaux de paiement universels.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.