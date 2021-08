Visa entre dans la folie NFT avec un achat CryptoPunk de 150 000 $

Visa Inc est devenue la dernière grande entreprise à entrer dans l’engouement pour le NFT. La principale société de paiement américaine a annoncé lundi 23 août avoir acheté un “CryptoPunk”, l’un des milliers d’avatars numériques basés sur des jetons non fongibles (NFT), pour près de 150 000 dollars d’Ethereum.

Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie de Visa, a parlé du développement, affirmant que l’objectif principal de l’achat de Visa était d’en savoir plus sur la popularité croissante du marché NFT.

Sheffield a déclaré que Visa pense que les NFT joueront un rôle important dans l’avenir du commerce, de la vente au détail, du divertissement et des médias sociaux pour aider leurs clients et partenaires à s’engager, « nous avons besoin d’une compréhension directe des exigences en matière d’infrastructure pour qu’une marque mondiale achète , stocker et exploiter un NFT », a-t-il ajouté.

Sheffield a également mentionné que Visa voulait montrer son soutien aux artistes, créateurs et collectionneurs qui développent le commerce NFT.

De plus, il a affirmé que CryptoPunks est devenu une « icône culturelle pour la communauté crypto », et a déclaré que Visa souhaitait collecter un NFT qui symbolise l’opportunité et l’excitation de ce moment culturel particulier.

Sheffield a comparé les NFT aux premiers jours du commerce électronique, dans lesquels les petites entreprises avaient la possibilité de vendre en ligne et d’atteindre des clients du monde entier. “Nous pouvons envisager un avenir où votre adresse de cryptage deviendra aussi importante que votre adresse e-mail”, a déclaré Sheffield.

Opportunités NFT pour les marques

Les NFT se sont avérés extrêmement populaires et précieux.

Un NFT de l’artiste américain Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, s’est vendu dans un fichier JPF lors d’une vente aux enchères en ligne pour 69,3 millions de dollars. Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, a vendu le premier Tweet en tant que NFT pour 2,9 millions de dollars et a reversé le produit à une œuvre caritative.

Visa s’est associée à de nombreuses grandes entreprises qui ont récemment expérimenté le NFT. De grandes marques telles que l’équipe olympique britannique Team GB, la ligue professionnelle de basket-ball de la NBA, le South China Morning Post, la société de fabrication d’équipements sportifs Asics et la multinationale des boissons Coca-Cola, ont expérimenté les NFT pour tirer parti de la popularité croissante des mondes virtuels et se connecter avec les consommateurs.

Pendant ce temps, diverses publications médiatiques telles que Fortune Magazine, New York Times et CNN ont vendu leurs NFT. Et des entreprises de biens de consommation comme Taco Bell et Pringles ont déjà émis et vendu certains de leurs NFT comme moyen de promouvoir leurs produits et leurs marques auprès de leurs publics cibles.

Plus récemment, General Mills, une entreprise alimentaire américaine, a mis aux enchères 10 œuvres d’art numériques sous le nom de NFT pour promouvoir le retour de ses Dunkaroos au chocolat, une marque de collations populaire abandonnée en 2012.

Source de l’image : Shutterstock