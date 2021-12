Visa étend son programme de cryptographie avec une nouvelle division de conseil en cryptographie

Visa, l’une des principales plateformes de paiement, a annoncé son intention de lancer des services de conseil et de conseil. Ces services permettront aux clients de la firme d’entrer dans le secteur des crypto-monnaies.

Les services de conseil en cryptographie de Visa seront proposés dans le cadre de la division de conseil et d’analyse de la société. Ces services conseilleront les investisseurs institutionnels et de rétention concernant les crypto-monnaies et les jetons non fongibles.

Visa lance une division de conseil en cryptographie

Selon l’annonce, Visa s’attend à ce que la division de conseil en cryptographie favorise l’adoption généralisée du Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies. Visa rejoint son plus grand concurrent, Mastercard, pour étendre ses services de cryptage en raison d’une demande accrue.

La division de conseil en cryptographie de Visa est déjà adoptée par certaines institutions financières qui se sont associées à la société de paiement. UMVB, une banque américaine, est déjà cliente.

Les grands réseaux de paiement ont été confrontés à une forte concurrence de la part de startups financières spécialisées dans les services de cryptographie. Les tendances émergentes comme les crypto-monnaies ont forcé ces entreprises à changer leurs modèles commerciaux.

Le lancement de la société de conseil en cryptographie intervient alors que Visa a déclaré que 94% des personnes ont un certain niveau de connaissance des crypto-monnaies. La firme note également qu’un tiers des personnes ont utilisé des crypto-monnaies pour les paiements ou comme moyen d’échange. L’enquête Visa a été menée auprès de plus de 6 000 personnes interrogées dans le monde.

Visa renforce son agenda crypto

Le lancement de la division de conseil est le dernier plan de Visa pour approfondir le secteur des crypto-monnaies. Les données financières de la société montrent qu’entre octobre 2020 et septembre 2021, la société de paiement a traité pour 3,5 milliards de dollars de transactions en monnaie numérique.

Nikola Plecas, le leader européen de la cryptographie de Visa, a déclaré que « certains de ces principaux échanges ont des millions ou dans certains cas des dizaines de millions d’utilisateurs ». Plecas a déclaré que la société avait maintenant ouvert une fonctionnalité qui permettra aux clients de dépenser leurs crypto-monnaies chez plus de 80 millions de commerçants.

En plus de lancer des services de cryptographie, Visa travaille également sur d’autres initiatives, telles que les pièces stables. La société de paiement se tourne également vers les monnaies numériques de la banque centrale, ce qui lui confère un avantage concurrentiel une fois ces initiatives terminées. Plecas a noté que les crypto-monnaies étaient une excellente opportunité de croissance pour l’entreprise.

La poste Visa élargit son agenda crypto avec une nouvelle division de conseil en crypto apparue en premier sur Invezz.