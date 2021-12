Visa finalise l’acquisition de CurrencyCloud, partenaire de Ripple, pour 925 millions de dollars US

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le géant des paiements VISA a finalisé l’acquisition du partenaire de Ripple, CurrencyCloud, dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 925 millions de dollars.

Visa, la principale société de traitement des paiements, a finalisé l’acquisition de CurrencyCloud pour 700 millions de livres sterling, soit environ 925 millions de dollars US. Dans un communiqué de presse, Visa a fait cette annonce.

CurrencyCloud est une plate-forme qui permet aux banques et aux sociétés de technologie financière de fournir des solutions de change pour les paiements transfrontaliers. Selon l’explication, « Currencycloud donne aux entreprises la possibilité de transférer de l’argent au-delà des frontières et d’effectuer des transactions mondiales dans plusieurs devises, rapidement. Sa technologie permet aux clients d’adopter facilement des portefeuilles numériques et d’intégrer la finance au cœur de leur activité, quel que soit le secteur dans lequel ils se trouvent. «

Depuis 2012, Currencycloud rapporte avoir traité plus de 100 milliards de dollars dans plus de 180 pays, en collaboration avec des banques, des institutions financières et des fintechs du monde entier, notamment Starling Bank, Revolut, Penta et Lunar. Basée à Londres avec des bureaux à New York, Amsterdam, Cardiff et Singapour. Ils sont réglementés au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Acquisition terminée

L’accord a été signé en juillet de cette année et avait déjà été informé, mais l’approbation réglementaire manquait, une étape qui a maintenant été franchie.

À l’époque, la trésorière mondiale de Visa, Colleen Ostrowski, a déclaré : « L’acquisition de Currencycloud est un autre exemple de l’exécution par Visa de notre stratégie de réseau de réseaux pour faciliter le mouvement mondial de l’argent. Avec notre acquisition de Currencycloud, nous pouvons aider nos clients et partenaires à réduire davantage les problèmes liés aux paiements transfrontaliers et à développer d’excellentes expériences utilisateur pour leurs clients. »

CurrencyCloud a également confirmé la nouvelle via son compte Twitter :

Des temps passionnants à venir pour Currencycloud alors que @Visa a annoncé la finalisation de l’acquisition. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir plus de transparence, de flexibilité et de contrôle aux entreprises de transfert d’argent du monde entier !

Il convient également de noter que CurrencyCloud s’est associé à Ripple en juillet 2020. L’objectif de ce partenariat est de traiter les paiements transfrontaliers sur RippleNet.

