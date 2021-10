DéFi

Visa lance un programme de support NFT, Stripe voit le potentiel de Crypto en matière de paiements plus rapides et moins chers

Le géant des paiements Visa lance un programme de soutien aux jetons non fongibles (NFT) en partenariat avec le joueur de la Major League Baseball devenu artiste NFT Micah Johnson. Avec ce programme, l’idée est de soutenir les artistes qui souhaitent vendre des NFT de leurs œuvres.

Johnson est le créateur de l’astronaute animé Aku, sorti sur Nifty Gateway en février de cette année et vendu pour plus de 2 millions de dollars.

« Travailler ensemble [with Visa], nous voulons donner aux créateurs les ressources dont ils ont besoin pour rester à la pointe de cette révolution », a déclaré Johnson dans un communiqué.

Quand j’ai pris ma retraite du baseball en 2018, j’étais terrifié. Je n’avais aucun endroit pour vendre mon travail et aucune expérience de travail. La communauté #NFT m’a ouvert les bras et m’a montré ce qui était possible et que l’amour est quelque chose qui restera toujours avec moi. https://t.co/yhbuCCoqLP – Micah Johnson (@Micah_Johnson3) 13 octobre 2021

Il existe un processus de candidature pour participer au programme pour lequel Visa sélectionnera un petit groupe de créateurs et les aidera à se renseigner sur la blockchain et l’industrie de la cryptographie.

« Nous pensons que nous sommes au début d’une renaissance numérique dans le monde de l’art et de la création de contenu », a écrit le responsable de Crypto Cuy Sheffield de Visa sur Twitter.

« Les nouvelles technologies émergentes dans l’écosystème de la cryptographie, comme les NFT, ont le potentiel de réduire la barrière à l’entrée pour les créateurs numériques du monde entier afin de créer leurs propres petites entreprises. »

Une autre société de paiement, Stripe, s’est également lancée sur la scène de la cryptographie. Comme nous l’avons signalé il y a deux semaines, Stripe a embauché un ingénieur pour sa toute nouvelle équipe « Crypto », et cette semaine, la société a fait l’annonce officielle.

2/ Ce moment est venu ! @Stripe démarre une équipe de crypto aujourd’hui, et je ne pourrais pas être plus excité que @gponcin la dirige. Nous recrutons des ingénieurs et des concepteurs Web3. J’espère que vous nous rejoindrez : https://t.co/mT7QWbWgoL.https://t.co/vQenS0oMgx – edwin (@edwinwee) 12 octobre 2021

L’équipe d’ingénierie crypto que Stripe a commencé à constituer sera dirigée par l’ancien responsable de l’ingénierie pour les produits bancaires et financiers de la société, Guillaume Poncin.

Ces ingénieurs « concevront et construiront les composants de base dont nous avons besoin pour prendre en charge les cas d’utilisation de la cryptographie », ont indiqué les offres d’emploi. « Crypto est une toute nouvelle équipe chez Stripe. »

Stripe a pris en charge Bitcoin pour la première fois en 2014, pour y mettre fin quatre ans plus tard. Mais la société de 95 milliards de dollars dit qu’elle n’est jamais partie et continue de regarder l’espace se développer, et cette fois, elle restera technologiquement neutre et ne choisira aucun favori.

