Visa lance un service de conseil en crypto-monnaie

09/12/2021 à 12:13 CET

PE

La société de paiement numérique Visa a lancé un service de conseil spécifique en crypto-monnaies et devises numériques qui sera intégré dans Conseil et analyse de visa et est conçu pour aider les clients et les partenaires à aller plus loin dans ce domaine.

Ce nouveau service aide les entreprises à évaluer les opportunités commerciales offertes par les crypto-monnaies, ainsi qu’à développer stratégies concrètes et piloter de nouvelles expériences utilisateur et innovations telles que des programmes de récompenses et des portefeuilles de consommateurs intégrés à CBDC, a déclaré Visa dans un communiqué.

Selon une étude préparée par la firme, 94% des personnes chargées de prendre des décisions dans le segment financier ont des connaissances sur les crypto-monnaies, ce que Visa considère comme « fondamental« .

« Au cours de la dernière année, nous avons observé un changement substantiel dans la mentalité de nos clients, qui sont passés d’un intérêt à explorer les possibilités offertes par les crypto-monnaies à la conception et à la construction d’un stratégie tangible et une feuille de route pour ces produits », a souligné le directeur mondial de Visa Consulting & Analytics, Carl Rutstein.