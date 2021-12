Visa, Mastercard et Paypal ne voient pas les cryptomonnaies comme une menace, bien au contraire, affirme la firme MoffettNathanson

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Visa, Mastercard et PayPal étendent leurs capacités de cryptographie et continuent d’investir dans l’industrie naissante, reconnaît MoffettNathanson.

Les géants des services de paiement Visa, Mastercard et PayPal ne considèrent pas la montée du secteur des crypto-monnaies comme une menace et continueront d’investir dans l’ensemble de l’écosystème crypto, a déclaré hier la société de recherche basée à New York MoffettNathanson. rapport réalisé par Coindesk et Yahoo.

La note souligne l’acceptation croissante des crypto-monnaies parmi les sociétés de services de paiement plus anciennes et met en évidence leurs efforts pour s’adapter à un environnement en évolution. Les trois sociétés ont pris la parole lors de l’événement crypto et blockchain MoffettNathanson plus tôt ce mois-ci.

VISA

Visa considère la pertinence des crypto-monnaies comme allant au-delà des paiements et elle-même comme une solution de couche 2 qui peut fonctionner au-dessus du réseau blockchain comme l’entreprise le fait avec les réseaux fiat. De même, la société s’attend également à une forte croissance des volumes au cours des deux prochaines années grâce à des partenariats avec des portefeuilles cryptographiques, a déclaré à MoffettNathanson le vice-président principal et directeur mondial de la technologie financière de la société, Terry Angelos.

En fait, Visa est tellement impliquée dans la cryptographie qu’elle a annoncé ce mois-ci la création d’une nouvelle division de conseil en crypto-monnaie pour les banques et les commerçants, qui sera située au sein de l’unité plus large de conseil et d’analyse, offrant des services de conseil liés aux paiements, offrira des conseils à institutions financières, détaillants et autres entreprises sur divers aspects de l’industrie.

MasterCard

Pour sa part, Mastercard bénéficie des flux transfrontaliers de rampe d’entrée et de sortie de crypto sur les échanges de crypto et de portefeuille, et considère les crypto-monnaies comme une opportunité de créer de nouveaux produits, a déclaré Raj Dhamodharan, vice-président exécutif de Blockchain et produits d’actifs numériques. La société vise également à devenir une passerelle vers le marché NFT et à ajouter des crypto-monnaies à son réseau multi-rails en tant que devises natives pour le règlement.

En octobre, Mastercard a déclaré que, anticipant l’arrivée des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), elle cherchait à disposer d’une plate-forme prête à traiter les paiements au moment de son déploiement. Lors d’un appel avec des investisseurs, le PDG de Mastercard, Michael Miebach, a noté que les ambitions de l’entreprise restent autour du potentiel des services qu’elle peut développer pour traiter les transactions CBDC une fois qu’elles seront devenues courantes.

Pay Pal

Pendant ce temps, PayPal investit dans des initiatives liées à l’éducation dans l’espoir d’atteindre un public plus large. La société travaille également à l’ouverture de sa plate-forme pour permettre l’interaction avec les réseaux DeFi et la possibilité pour les utilisateurs de transférer des crypto-monnaies dans et hors de leur portefeuille numérique en toute sécurité, a déclaré Edwin Aoki, partenaire technologique de la société et directeur technique de Blockchain, crypto et numérique. devises.

Paypal a fait beaucoup parler l’année dernière, lorsqu’il a commencé à échanger des crypto-monnaies. En mai de cette année, on parlait déjà de volumes de transactions quotidiens avec Bitcoin de 300 millions de dollars US.

