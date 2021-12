Visa multiplie les opportunités de cryptographie et lance des services de conseil en cryptographie pour les banques, les détaillants et autres

La banque américaine UMB utilisait déjà le service de conseil en cryptographie de Visa. (Image: Pixabay)

La société de cartes Visa redouble de plus en plus ses efforts de cryptographie pour exploiter le marché en pleine croissance. Mercredi, la société de paiement numérique a lancé des services de conseil en cryptographie – Global Crypto Advisory Practice pour ses clients et partenaires tels que les institutions financières, y compris les banques. L’offre vise à aider les entreprises « à évaluer l’opportunité de cryptographie, à développer des stratégies concrètes et à piloter de nouvelles expériences utilisateur et des innovations telles que des programmes de récompenses cryptographiques et des portefeuilles grand public intégrés à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) », a déclaré Visa.

La société avait annoncé en mars de cette année l’adoption de la crypto-monnaie pour régler les transactions sur son réseau de paiement. En juillet, il avait annoncé un partenariat avec 50 plates-formes de crypto-monnaie pour lancer des programmes de cartes qui facilitent la conversion et l’achat de devises numériques chez 70 millions de commerçants dans le monde. Visa avait enregistré plus d’un milliard de dollars dépensés en cartes Visa cryptées au premier semestre 2021.

La banque américaine UMB utilisait déjà le service de conseil en cryptographie de Visa. Visa a également publié les résultats de ses recherches impliquant plus de 6 000 décideurs financiers d’Argentine, d’Australie, du Brésil, d’Allemagne, de Hong Kong, d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis, notant que la connaissance de la cryptographie parmi les personnes interrogées était presque universelle à 94 pour cent. cent dans le monde.

« Nous avons constaté un changement important dans l’état d’esprit de nos clients au cours de l’année dernière, passant d’un désir d’explorer et d’expérimenter avec la cryptographie à l’élaboration d’une stratégie et d’une feuille de route pour les produits », a déclaré Carl Rutstein, responsable mondial, Visa Consulting & Analytics en la déclaration. Terry Angelos, vice-président directeur et responsable mondial de la technologie financière, Visa a ajouté : « Alors que les consommateurs changent leur approche en matière d’investissement, leurs lieux de banque et leurs points de vue sur l’avenir de l’argent, chaque institution financière aura besoin d’une stratégie de cryptographie. »

De plus, près de 40 % des propriétaires de crypto ont déclaré qu’ils seraient susceptibles de changer de banque principale pour une banque proposant des produits de crypto tandis que 81 % des propriétaires de crypto ont exprimé leur intérêt pour des cartes liées à la crypto qui leur permettaient de convertir et de dépenser de la crypto chez les détaillants où ils font leurs achats. de la même manière, ils peuvent utiliser une carte de débit ou de crédit. De plus, 84% étaient intéressés par les récompenses crypto qui leur permettaient de gagner de la crypto en récompense de leurs dépenses par carte. En août de cette année, Visa était également entrée dans l’espace à croissance rapide des jetons non fongibles (NFT). La société avait payé 150 000 $ en Ethereum pour un CryptoPunk NFT – l’un des nombreux avatars numériques basés sur NFT.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

