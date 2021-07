Visa nomme Leo Burnett comme partenaire de communication créative

Leo Burnett fait partie du Groupe Publicis qui gère globalement le mandat média et de production de la marque

La société de services financiers Visa a nommé Leo Burnett India comme partenaire de communication créative. Le compte sera géré par le bureau de l’agence à Mumbai. Leo Burnett fait partie de Publicis Groupe qui gère globalement le mandat média et de production de la marque et soutient le travail local à l’échelle mondiale.

Le paysage indien des paiements est à un point d’inflexion avec de nombreux nouveaux consommateurs et entreprises passant au numérique, a déclaré Sujatha V. Kumar, responsable du marketing, Inde et Asie du Sud, Visa. « Pour nous aider à mettre en œuvre notre vision de la marque et rester pertinents pour notre public, nous recherchions les meilleures capacités de réflexion et de création innovantes. Nous avons trouvé la solution idéale avec l’équipe Leo Burnett India et nous attendons avec impatience un partenariat fructueux et un excellent travail », a-t-elle ajouté.

« Visa transforme le paysage des paiements numériques en Inde. Chez Leo Burnett, nous sommes toujours impatients de travailler avec des marques qui utilisent la technologie pour stimuler le progrès. De plus, Visa étant aligné avec Publicis Groupe à l’échelle mondiale, ce partenariat nous aide à démontrer et à tirer parti de nos capacités « Power of One » et nous donne la plate-forme pour construire un récit transparent pour la marque sur tous les marchés. Nous attendons avec impatience ce voyage », a déclaré Leo Burnett, PDG et directeur de la stratégie – Asie du Sud, sur l’association.

Leo Burnett dispose d’un réseau mondial de 86 agences. L’homologue indien est connu pour créer des marques basées sur sa philosophie Humankind, convaincue que «la créativité perspicace a le pouvoir de changer le comportement humain». En tant que membre du Groupe Publicis, Leo Burnett croit au Power of One – une plate-forme qui aide à raconter le récit de la marque sur toutes les plates-formes, de manière transparente.

Lire aussi : Chris Jansen rejoint Kantar en tant que PDG du groupe

Lire aussi : Dentsu International nomme Merlee Jayme au poste de directrice de la création en Asie-Pacifique

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.