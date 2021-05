Visa plonge dans la crypto-monnaie “ d’une très, très grande manière ” – Le PDG décrit 5 priorités cryptographiques ⋆ .

par Kevin Helms, Bitcoin:

Le PDG de Visa, Al Kelly, déclare que le géant des paiements se penche sur l’espace de la crypto-monnaie «d’une très, très grande manière». Il décrit cinq domaines clés d’opportunités cryptographiques sur lesquels Visa se concentre, déclarant que son entreprise est «extrêmement bien positionnée».

Visa se concentre sur 5 domaines cryptographiques

Lors de l’appel aux résultats de Visa pour la période terminée le 31 mars la semaine dernière, le géant des paiements a souligné son engagement en faveur de l’espace cryptographique, mettant en évidence cinq domaines clés sur lesquels la société se concentre.

Al Kelly, président et chef de la direction de Visa, a commencé par noter qu’il existe «deux segments de marché» que son entreprise voit dans l’espace crypto. Le premier est le bitcoin, qu’il a décrit comme «principalement» un actif détenu par des personnes. «Nous les considérons comme de l’or numérique», a-t-il poursuivi. «Ensuite, il y a les monnaies numériques, y compris les monnaies numériques de la banque centrale [CBDCs] et des pièces stables directement adossées à des monnaies fiduciaires existantes. »

Le PDG a en outre révélé:

Nous nous concentrons sur cinq opportunités différentes que nous voyons dans cet espace. Et je dirais que c’est un espace dans lequel nous nous penchons de manière très, très grande et je pense que nous sommes extrêmement bien placés.

La première opportunité évoquée par le PDG de Visa est de «permettre aux consommateurs de faire un achat de ces devises ou bitcoins». Il a expliqué: «Nous travaillons dur avec les portefeuilles et les échanges pour nous assurer que nous facilitons l’acceptation de la capacité des gens à utiliser leurs cartes Visa pour acheter.»

La deuxième opportunité consiste à «permettre aux retraits de monnaie numérique de fiat», a expliqué Kelly, ajoutant que cela signifie «convertir une monnaie numérique en fiat sur un identifiant Visa, ce qui rend ensuite ces fonds disponibles pour faire des achats dans l’un des 70 millions de marchands Visa et donne une utilité immédiate à la monnaie numérique. »

Le PDG a noté: «Nous avons plus de 35 plateformes et portefeuilles de monnaie numérique qui ont choisi de travailler avec nous. Coinbase, Crypto.com, Blockfi, Fold, Bitpanda ne sont que quelques exemples. Et c’est certainement une deuxième grande opportunité. »

La troisième opportunité dans l’espace crypto sur laquelle Visa se concentre est de permettre aux institutions financières et aux partenaires fintech de pouvoir offrir une option crypto à leurs clients.

Kelly a expliqué que Visa a «créé des API qui permettent aux clients des institutions financières d’acheter, de conserver ou même d’échanger des devises numériques détenues par Anchorage, qui est la première banque d’actifs numériques à cartographie fédérale aux États-Unis. Et nous avons effectué notre premier déploiement avec First Boulevard. , qui est une néobanque numérique axée sur la création de richesse générationnelle pour la communauté noire. »

La quatrième opportunité est le «règlement», que le PDG a déclaré: «Nous avons mis à niveau notre infrastructure pour permettre à une institution financière de régler avec ceux-ci dans une monnaie numérique avec stablecoin, en commençant par l’USDC.» Le dernier domaine d’opportunité dans l’espace crypto «consiste simplement à travailler avec les banques centrales», a conclu Kelly.

