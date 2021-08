Visa pourrait devenir “front-end pour Ethereum”, les ventes de NFT explosent

in

Le fournisseur de paiement mondial Visa a eu un impact significatif sur l’industrie alimentaire actifs cryptographiques lors de l’achat de votre premier token non fongible (NFT) CryptoPunk pour ETH 49,5 (environ 150 000 $ au moment de l’achat). Les réactions au sein de la communauté varient, certains voyant cette preuve irréfutable de l’adoption de la cryptographie, tandis que d’autres l’appellent un coup publicitaire relativement bon marché. Quoi qu’il en soit, les ventes de NFT montent en flèche à la suite de cette nouvelle, car les principaux marchés voient un nombre record d’art numérique vendu dans les heures suivant la nouvelle.

La communauté est divisée dans l’opinion de l’achat de NFT Visa dans deux domaines principaux.

Le premier pense que c’est à ça que ressemble l’adoption. Anthony Sassano, éducateur Ethereum (ETH) et fondateur du blog The Daily Gwei, écrit que,

« Notre écosystème agit comme une fonction qui oblige ces entreprises à innover et à s’impliquer dans notre monde au lieu de rester les bras croisés et de ne rien faire. En disant qu’à long terme, je pense que des entreprises comme Visa seront reléguées à simplement agir comme des interfaces pour Ethereum et cela reste totalement dans la vision de ce que nous construisons – c’est la beauté d’une entreprise sans autorisation. système!”

Sassano ajoute également que les entreprises connaissent le FOMO, ou la peur de passer à côté, aussi souvent que les gens, mais qu’elles sont plus lentes à agir en raison de leur taille. Cet achat, selon lui, pourrait inciter d’autres grandes entreprises à commencer à rechercher des crypto-monnaies via une “division de recherche crypto” spécialisée, si elles n’en ont pas déjà une, comme c’est le cas avec de nombreuses entreprises traditionnelles.

Il conclut en écrivant : “Voici à quoi ressemble l’adoption de masse, serrez-la dans vos bras et profitez du voyage !”

Dans la même veine, Jack O’Holleran, PDG de la solution Ethereum Layer 2 Laboratoires SKALE dit dans un mail :

« L’acquisition par Visa d’un CryptoPunk n’était pas seulement une expérience d’apprentissage pour eux, mais une déclaration sur l’importance de la blockchain et de la crypto dans l’avenir de la finance et des biens et services de consommation (…) De toute évidence, les NFT consolident leur rôle central à l’avenir. des médias sociaux, de l’investissement et du divertissement. »

D’un autre côté, beaucoup soutiennent que pour un géant comme Visa, payer 150 000 $ pour un objet de collection numérique n’est pas un investissement important. Les personnes qui achètent du NFT passent souvent par un processus complexe consistant à décider quoi acheter, quand et pourquoi, tandis que Visa pourrait facilement amortir ce montant de perte.

Mati Greenspan, analyste financier et consultant, explique dans sa newsletter : “Avec environ 20 milliards de dollars de cash à son bilan, Visa n’assume aucun risque significatif en allouant 150 000 dollars pour un NFT (…) Pour Visa, c’est ce montant. peut facilement se payer si les choses tournent mal. “

Cependant, il ajoute que “Appelez ça comme vous voulez, le plus grand fournisseur de paiement au monde vient de soutenir pleinement la blockchain Ethereum et a exprimé un énorme vote de confiance dans les capacités du réseau.”

Tout le monde ne pense pas que cela soit très important pour l’espace Ethereum et les crypto-monnaies dans leur ensemble. L’utilisateur de Twitter CryptoCobain trouve que l’achat est inutile car Visa est connu pour censurer les transactions avec lesquelles il n’est pas d’accord, et l’achat d’un CryptoPunk n’est peut-être pas le signe du “soutien à l’argent décentralisé non censuré” que tout le monde pense qu’il est.

D’autres soutiennent que Visa semble faire pression pour une législation anti-crypto, et que cet achat pourrait être juste un moyen d’apaiser la communauté crypto.

Quoi qu’il en soit, beaucoup semblent convenir que l’achat est un excellent moyen de faire de la publicité.

Un simple investissement de 150 000 $ fait parler tout Internet. Sans oublier que 150 000 $ augmenteront probablement en valeur. Celui qui a poussé cela en interne chez Visa mérite une promotion. – Qiao Wang (@QwQiao) 23 août 2021

Les maximalistes d’Ethereum, quant à eux, célèbrent ce qu’ils considèrent comme une approbation de leur réseau de blockchain préféré. Comme ils le soulignent, Visa a dû acheter de l’ETH pour acheter le CryptoPunk ; Une petite recherche montre qu’il reste encore de l’ETH dans l’adresse, car ils avaient transféré ETH 50,5 dans le portefeuille avant de payer ETH 49,5 pour le NFT.

Visa a dû acheter de l’ETH puis l’utiliser comme argent pour acheter un cryptopunk. L’ETH, c’est de l’argent. – RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦇🔊 (@RyanSAdams) 23 août 2021

« Vous n’avez pas besoin d’un oracle pour voir l’avenir. Indice : l’avenir n’est probablement pas Bitcoin », conclut l’utilisateur de Twitter « beaniemaxi ».

Pendant ce temps, Alex Gladstein, directeur de la stratégie au Fondation des droits de l’homme et ami autoproclamé de Bitcoin, n’est pas d’accord :

Enregistrez ceci pour visiter à nouveau dans 10 ans lorsque les gens sont sous le choc de la valeur à long terme que Visa aurait pu générer en achetant simplement 3 BTC au lieu de ce « CryptoPunk » https://t.co/zNgo6vy9LY – Alex Gladstein (@gladstein) 24 août 2021

Hausse des ventes de NFT, prix moyen presque doublé à mesure que FOMO entre en jeu

Comme Sassano l’a écrit dans son article de blog, FOMO semble être une expérience quasi universelle, du moins selon le marché NFT actuel.

Le marché du TVN, OpenSea, il montre actuellement des chiffres qui ont monté en flèche dans tous les domaines le 23 août. Entre le 22 et le 24 août, le nombre de ventes est passé de 34 à 51. Le prix moyen est passé de 65,43 ETH (environ 217 500 $) à 120,53 ETH (400 700 $), tandis que le volume est passé de 2224 ETH (7, 4 millions de dollars) à 6 146,8 ETH (20,4 millions de dollars).

Le volume historique négocié est actuellement de 363 427,5 ETH (1,2 milliard de dollars).

Graphique de l’historique des prix sur 90 jours de CryptoPunks. Source : OpenSea

Pour Non Fongible , CryptoPunks se classe troisième en volume sur 7 jours, à 25,2 millions de dollars, précédé par Singe ennuyé Yacht Club avec plus de 36 millions de dollars et Art Blocks avec 102,85 millions de dollars.

Il montre également 151 ventes punk au cours de la semaine dernière, 13 ventes primaires et 138 ventes secondaires.

Au moment de la rédaction de cet article (UTC 10h15), l’ETH se négociait à 3 326 $, inchangé au cours des dernières 24 heures, et était en hausse de 5,5% sur une base hebdomadaire.

Autres réactions :

Je suis heureux que la Fed ait à nouveau renfloué le secteur des entreprises afin que nous puissions le voir. https://t.co/IdAbkV9xjn – Sven Henrich (@NorthmanTrader) 23 août 2021

__

Je ne vais pas acheter un CryptoPunk, mais j’aime vivre dans un monde où ils existent. – Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 23 août 2021

__

Visa remporte le prix Marketing Move of the Year. Brillant. #NFT – Jason Saltzman (@SaltzmanJason) 24 août 2021

__

Visa vient de dépenser 150 000 $ sur un NFT pour vous faire parler d’eux sans fin. Brillant. – Douglas A. Bonparth (@dougboneparth) 23 août 2021

__

VISA a annoncé avoir acheté un CryptoPunk avant d’acheter Bitcoin. Que pensez-vous qu’ils achetaient? Ethereum, c’est correct. Le pire cauchemar de Maxis. – Farokh (@farokh) 23 août 2021

__

Visa a acheté un CryptoPunk avant un Bitcoin. ?? – eric.eth (@econoar) 23 août 2021

__

Visa achetant un Cryptopunk est l’équivalent de Tesla achetant BTC Une grande déclaration qui pointe vers le monde entier : ce petit coin d’Internet est là pour rester et il deviendra BEAUCOUP plus important. – Andrew Steinwold (@AndrewSteinwold) 23 août 2021

__

Visa : nous censurons/bloquons les transactions comme nous l’aimons Visa aussi : nous avons acheté NFT. Cool encore ? https://t.co/dkUrmt4wyW – Skye (@BTCSkye) 23 août 2021

__

Je ne peux pas croire que Visa blanchisse de l’argent en achetant ce crypto punk – icebergy ❄️ (@icebergy_) 23 août 2021

__

La plupart des gens de NFT sont des penseurs opérationnels concrets qui voient une chose capturée par quelque chose d’autre occupant leur esprit commun, puis la reflètent. Très peu de gens avec des cadres indépendants autour. https://t.co/R4P8VTaIb1 – mr703 (@ mr703_punks) 24 août 2021

____

