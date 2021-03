Visa prévoit de permettre aux partenaires de régler des transactions fiduciaires avec crypto

Visa, principal fournisseur de crédit de crédit, pilote un programme qui permettra à ses partenaires d’utiliser la blockchain Ethereum (ETH) pour régler une transaction effectuée en fiat.

Dans une annonce de lundi, Visa a annoncé qu’elle s’associerait à la plate-forme d’échange de crypto-monnaie et à l’émetteur de cartes Crypto.com pour proposer un système de règlement cryptographique pour les transactions fiduciaires plus tard cette année. Les partenaires de Visa seraient en mesure d’échanger des USD Coin (USDC) sur le réseau de paiement de la carte de crédit pour effacer les transactions effectuées en monnaie fiduciaire.

Selon Visa, son processus de règlement standard oblige les partenaires à envoyer de la monnaie fiduciaire par virement bancaire, ce qui «peut ajouter des coûts et de la complexité pour les entreprises construites avec des monnaies numériques». Le pilote permettrait à Crypto.com d’envoyer l’USDC à l’adresse Ethereum de Visa pour régler certaines des transactions dans le cadre du programme de carte Visa de l’échange cryptographique en reliant la trésorerie de Visa à la plate-forme d’actifs numériques Anchorage.

«Les fintechs crypto-natives veulent des partenaires qui comprennent leur activité et la complexité des facteurs de forme de la monnaie numérique», a déclaré Jack Forestell, directeur des produits chez Visa. «L’annonce d’aujourd’hui marque une étape majeure dans notre capacité à répondre aux besoins des fintechs gérant leur entreprise dans un stablecoin ou une crypto-monnaie.»

La société a déclaré qu’elle visait à mettre ce système à la disposition des entreprises Fintech et des néobanques négociant des crypto-monnaies, notamment Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et USDC. Visa rapporte que «des milliards de dollars» en fiat sont quotidiennement impliqués dans la compensation et le règlement des transactions.

Crypto.com a annoncé un partenariat avec Visa plus tôt ce mois-ci dans lequel l’échange rejoindrait le réseau Visa et élargirait la portée de sa carte de débit crypto. À l’époque, la société avait annoncé qu’elle déploierait un programme de prêt fiduciaire pour permettre aux titulaires de carte d’utiliser leurs avoirs cryptographiques comme garantie pour les prêts fiduciaires – des fonds que les utilisateurs pourraient dépenser dans des plates-formes marchandes prenant en charge les paiements Visa.