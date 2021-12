Visa proposera un nouveau service de conseil en crypto-monnaie pour les banques et les commerçants

Selon l’annonce faite par la société, une division destinée et dédiée au secteur des crypto-monnaies sera mise en place. Avec le nouveau service de conseil, Visa vise à fournir un support informationnel pour aider les commerçants et autres institutions financières à entrer sur le marché de la cryptographie.

Une introduction au monde de la cryptographie

Avec la nouvelle initiative présentée par Visa, une opportunité se présentera pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde des crypto-monnaies. L’entreprise dispose d’un département qui sera utilisé pour fournir des services de conseil, comme moyen d’introduction au monde de la cryptographie.

L’intention du processeur de paiement serait de fournir une source de connaissances aux détaillants, aux entreprises, aux institutions financières, entre autres. A cet effet, un service dédié au domaine sera disponible au sein du pôle conseil et analyse de Visa.

La nouvelle stratégie de l’entreprise devrait améliorer la connexion de la finance traditionnelle avec les crypto-monnaies. Ceci, alors que davantage d’entreprises, en collaboration avec des institutions bancaires, reçoivent des informations essentielles sur l’interaction avec les actifs numériques.

Face à ce scénario, la possibilité pour le secteur bancaire d’entrer sur le marché de la cryptographie se poursuivrait, compte tenu des entreprises qui traitent les données associées. En ce sens, il semble que les banques choisiraient d’avoir une certaine participation parmi les crypto-monnaies, face au service de conseil présenté par Visa.

Intérêt des investisseurs

S’il est vrai que de nombreuses institutions ne sont pas claires quant à la consolidation d’une entrée dans le monde de la cryptographie, la vérité est que les investisseurs se tournent vers le monde de la cryptographie. Dans le cas des institutions bancaires, un scénario est visualisé dans lequel les utilisateurs montrent un certain soutien aux nouvelles initiatives.

Visa a signalé qu’aujourd’hui, les crypto-monnaies suscitent plus d’intérêt qu’auparavant, soulignant la compétitivité que les institutions traditionnelles souhaitent maintenir. Plusieurs sociétés de financement auraient en tête la volonté des investisseurs en crypto-actifs d’entrer dans des banques qui proposent des produits dans ce domaine.

Une enquête menée par le même processeur de paiement a révélé qu’environ 40% de ces opérateurs de crypto-actifs envisageraient des produits connexes.

Après tout, les intentions de se connecter aux actifs numériques étaient déjà manifestées depuis un certain temps. Le service de conseil comprendrait, entre autres, des informations sur la blockchain, les crypto-monnaies traditionnelles, les jetons non fongibles (NFT) et les portefeuilles numériques.

Visa serait plus encline à créer des liens commerciaux avec le monde de la cryptographie, en développant des produits permettant à ses utilisateurs de se rapprocher du Bitcoin et d’autres actifs. On observe cette situation lorsque l’entreprise propose des cartes de paiement en crypto-monnaies et la création d’un plan pour se connecter à différentes blockchains.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport