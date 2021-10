Visa publie un livre blanc sur l’interopérabilité de la blockchain

Le projet, une collaboration entre les équipes de recherche et de produit de Visa, est en développement depuis 2018, date à laquelle le concept sous-jacent a vu le jour.

Visa a annoncé jeudi avoir développé un protocole conceptuel pour l’interopérabilité des actifs numériques. Les dernières avancées confirment que la société ouvre la voie à la création d’un réseau interopérable de transactions blockchain. L’équipe de recherche de Visa qui a étudié l’interopérabilité de la blockchain était composée d’ingénieurs et de scientifiques obsédés par les technologies émergentes et est en préparation depuis 2018.

« Imaginez partager le chèque avec vos amis, quand tout le monde à table utilise un type d’argent différent […] Que diriez-vous d’envoyer 500 $ en USDC à un ami à Londres et de convertir automatiquement ces fonds en livres britanniques numériques avant qu’ils n’arrivent dans son portefeuille CBDC », a déclaré Visa, décrivant l’interopérabilité que les utilisateurs verront dans la nouvelle configuration, surnommée Universal Payment Channels (UPC).

Visa a expliqué via un article de blog la nécessité de l’interopérabilité, étant donné que la plupart des utilisateurs utilisent actuellement des méthodes de paiement conventionnelles. Le géant mondial des paiements a noté que les monnaies numériques joueraient un rôle financier beaucoup plus vital dans un avenir proche. Plus précisément, concernant les CBDC, Visa était d’avis que de nombreuses banques centrales sont susceptibles d’établir une sorte de grand livre numérique dans le cadre de l’intégration de la monnaie numérique.

Le géant des paiements a également tenu à souligner que pour que les CBDC fonctionnent, elles doivent offrir une excellente expérience aux clients et il doit y avoir une adoption à grande échelle par les commerçants. Dans le livre blanc publié, Visa a expliqué que l’UPC interconnecterait en toute sécurité divers réseaux de chaînes de blocs pour permettre des transactions en temps réel sur différents portefeuilles numériques. La fonctionnalité serait telle que des canaux de paiement dédiés seraient établis entre plusieurs réseaux de blockchain.

En outre, Visa a révélé qu’elle avait également déployé son premier contrat intelligent sur le réseau de test Ropsten d’Ethereum lors du développement de l’UPC, le canal acceptant l’ETH et l’USDC stablecoin. En tant que tel, sur la voie de l’interopérabilité, Visa estime que les transactions auraient des vitesses améliorées avec les canaux de paiement spécialisés.

“Les canaux de paiement spécialisés d’UPC seraient établis à partir de la blockchain et tireraient parti des contrats intelligents pour communiquer avec les différents réseaux de blockchain, offrant un débit de transaction élevé de manière sécurisée et fiable et améliorant les vitesses dans l’ensemble.”

Visa continue de croître dans les espaces de la blockchain et de la crypto-monnaie après avoir révélé en juillet qu’elle s’était associée à plus de 50 plates-formes et échanges cryptographiques pour la mise en œuvre de cartes liées à la cryptographie pour les clients. Plus tôt dans l’année, la société de paiement a collaboré avec Circle pour développer une carte d’entreprise que les entreprises pourraient utiliser pour envoyer et recevoir des paiements en USDC.