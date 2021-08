Visa publie un rapport NFT après avoir acheté CryptoPunk, cite Ethereum et Flow Blockchains Crypto new media

Visa montre un comportement haussier autour des NFT. Comme indiqué sur notre réseau sœur Bitcoinist aujourd’hui, Visa a fait sensation en achetant un CryptoPunk pour lancer la semaine. L’achat a été effectué à la fin de la semaine dernière pour environ 49,50 ETH, soit environ 150 000 $.

La société fait preuve d’un optimisme clair quant à l’avenir du marché du NFT. Si cet achat n’a pas suffi à vous convaincre, la société a également publié un nouveau rapport NFT.

“Crypto et commerce”

Le bref rapport peut être trouvé comme le dernier livre blanc à présenter l’onglet de recherche sur la cryptographie de l’entreprise sur le site Web Visa.com.

Intitulé « NFT : engager les fans d’aujourd’hui dans la crypto et le commerce », le rapport positionne les NFT comme ayant « un vaste potentiel dans le monde du sport et du divertissement ». Alors que de nombreux premiers projets NFT sont liés par un sentiment de communauté, une identité unique ou un positionnement d’utilisateur précoce, il ne fait aucun doute que les NFT ont un potentiel énorme pour être la prochaine vague d’objets de collection sportifs. Bien sûr, avec le récent achat de CryptoPunk, il est clair que Visa comprend que le potentiel va bien au-delà des objets de collection.

Néanmoins, le rapport fournit une présentation fondamentale de ce que sont les NFT et pourquoi les collectionneurs, les fans, les équipes, les ligues et les talents les trouvent attrayants.

La blockchain FLOW est mise en évidence avec Ethereum dans le dernier rapport Visa. | Source : FLOW-USD sur TradingView.com

Disposez tout là-bas

Le rapport aborde ensuite divers cas d’utilisation de NFT, y compris dans des secteurs comme l’art et les jeux (notre équipe a souligné l’importance des cas d’utilisation de projet dans un récent rapport Altcoin Evolution). De plus, l’analyse met en évidence les blockchains Ethereum et Flow en tant qu’acteurs essentiels dans l’espace NFT.

Le document s’approche de sa fin en exposant l’importance du stockage et de l’accès, et met en évidence les différents types de marchés qui peuvent être utilisés pour la distribution.

Dans le sport en particulier, la fin du document Visa décrit plusieurs secteurs verticaux différents que l’entreprise considère comme des domaines potentiels notables : la loyauté et la ludification, l’utilité à travers les métaverses, la billetterie, la gouvernance et la prise de décision des fans, et les données des fans avec pseudo-anonymat. En effet, plusieurs de ces secteurs verticaux connaissent déjà une croissance fructueuse (les jetons de fans, par exemple, permettent déjà aux fans de différents sports et équipes d’avoir leur mot à dire dans les décisions importantes).

Le dernier ruban du rapport décrit certaines considérations et risques anticipés, notamment les impacts environnementaux, les frais et les licences, les considérations juridiques et réglementaires. La société prend également note de souligner les efforts émergents en matière de cryptographie, notamment les API Visa Crypto, la recherche sur la blockchain de la société et son propre centre d’innovation en monnaie numérique.

Selon l’article Bitcoinist susmentionné, les données du portefeuille Visa d’OpenSea ont reçu une variété de NFT. Visa sait bien sûr que “des innovations telles que la cryptographie et les NFT sont susceptibles de façonner le sport, le divertissement et d’autres communautés à l’avenir”.

Quel sera le prochain gros achat pour le portefeuille Visa ?

