Visa rachète CryptoPunk et fait un pas sur le marché du NFT

L’engouement pour le NFT continue d’attirer les particuliers ainsi que les entreprises, et l’exemple le plus récent en est l’entrée de Visa dans l’espace NFT. La société vient d’acheter l’art numérique CryptoPunk, selon son annonce d’aujourd’hui, le 23 août. Le géant multinational des services financiers a dépensé environ 50 Ethereum (ETH / USD) pour un CryptoPunk NFT et, ce faisant, a une fois de plus démontré son soutien au secteur de la monnaie numérique.

La société a annoncé son acquisition de CryptoPunk # 7610 dans un récent article sur Twitter, notant que la transaction avait été finalisée il y a cinq jours, le 18 août. À cette époque, la société a payé 49,5 ETH pour obtenir le jeton non fongible. Traduit en fiat, le montant est d’environ 160 000 $, sur la base du prix actuel de l’éther.

Avec l’achat, le NFT rejoindra les artefacts commerciaux historiques de Visa, qui comprennent également des éléments tels que des machines zip-zap, ainsi que des cartes de crédit papier. Non seulement cela, Visa a également publié un rapport détaillé sur les caractéristiques des NFT et les avantages de les posséder et de les utiliser pour votre propre stratégie future.

Le rapport indique que la société pense que les NFT joueront un rôle important dans l’avenir des médias sociaux, du divertissement, de la vente au détail et du commerce. Dans cet esprit, leur objectif est d’aider leur nombre croissant de clients à accéder et à utiliser NFT en offrant l’infrastructure nécessaire pour le faire dans un environnement sécurisé.

Visa continue de nouer des liens avec les crypto-monnaies

Avec cette décision, Visa creuse encore plus profondément dans les crypto-monnaies, ce qu’elle fait déjà depuis longtemps. Il s’est associé à plusieurs des principales sociétés de cryptographie telles que Binance, Simplex, Circle, etc.

Même son PDG a mentionné plus tôt cette année que l’entreprise pourrait choisir d’ajouter directement des transactions d’actifs numériques à son réseau, à un moment donné. Le réseau Visa étant utilisé par des millions de personnes dans le monde, il s’agit d’une énorme exposition pour les crypto-monnaies.

Sans oublier que la réputation de Visa légitime davantage l’industrie de la monnaie numérique.

