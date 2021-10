Le volume des transactions pour la carte approche les 2 milliards de dollars sur une base annualisée et les détenteurs de cartes BlockFi devraient dépenser environ 30 000 $ par an, soit 50 % de plus que la moyenne des détenteurs de cartes de crédit, a déclaré à Bloomberg le cofondateur et PDG de Deserve, Kalpesh Kapadia.

Share