Visa teste maintenant les règlements de transactions à l’aide de la crypto-monnaie – .

L’industrie de la blockchain a connu une année massive, malgré la crise sanitaire qui a affecté l’économie mondiale. Bitcoin et toutes les autres pièces numériques ont chuté aux côtés du marché boursier au cours de la première semaine de mars 2020 alors que la panique s’installait. Le COVID-19 avait été déclaré pandémie et la plupart des pays du monde se préparaient à un verrouillage d’une semaine. Mais le bitcoin a ensuite atteint des sommets records, de nombreuses autres crypto-monnaies atteignant également de nouveaux sommets sans précédent. Contrairement à la précédente course haussière menée par les investisseurs de détail, la frénésie actuelle des bitcoins est également alimentée par les institutions et les entreprises qui investissent de grosses sommes d’argent dans les monnaies numériques. Tesla est devenu l’un de ces acheteurs de bitcoin il y a quelques semaines et a annoncé il y a quelques jours à peine qu’il permettrait aux clients d’acheter des voitures avec Bitcoin.

La pandémie de coronavirus a forcé les gouvernements à imprimer de l’argent neuf via divers plans de relance destinés à soutenir l’économie alors que le monde résiste à la crise sanitaire. Cet argent neuf, combiné aux craintes croissantes d’inflation, pourrait se répandre dans les cryptos et les actions à l’avenir. Ajoutez l’engouement récent pour la NFT au mélange et vous vous retrouvez avec une variété de facteurs qui pourraient alimenter la croissance. Selon les analystes et les experts, la course crypto-bull devrait se poursuivre pendant un certain temps. Les processeurs d’argent Visa, Mastercard et PayPal s’adaptent à cet intérêt accru pour la monnaie numérique. En fait, Visa a déjà annoncé un programme pilote pour permettre aux gens de payer des marchandises en utilisant des crypto-monnaies.

Top Deal du jour Les scientifiques disent que cette seule chose est 20 fois plus susceptible de guérir les problèmes de sommeil que toute autre aide au sommeil – économisez 50%! Prix ​​courant: 49,90 $ Prix: 39,90 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Nous constatons une demande croissante de la part des consommateurs du monde entier pour pouvoir accéder, détenir et utiliser des devises numériques, et nous constatons une demande de nos clients pour pouvoir créer des produits qui fournissent cet accès aux consommateurs», a déclaré le responsable de crypto Cuy chez Visa. Sheffield a déclaré à ..

Le rêve original de Bitcoin était de remplacer fiat, bien que cela ne soit jamais arrivé et que ce ne soit pas le cas de si tôt. Mais le bitcoin est une réserve de valeur, suscitant un énorme intérêt de la part des investisseurs et des spéculateurs. D’autres pièces numériques pourraient cependant remplacer la fiat à l’avenir. Ou, du moins, remplacez certaines des transactions fiduciaires.

Visa cherche à tirer parti de cela, en annonçant lundi qu’elle autoriserait les règlements de paiement à l’aide de la crypto-monnaie. Visa s’est associé à la plate-forme d’échange cryptographique Crypto.com et à la banque d’actifs numériques Anchorage pour le pilote. Les clients de Crypto.com qui ont une carte Visa prépayée de la bourse peuvent l’utiliser pour payer des marchandises après l’avoir rechargée à partir de leurs soldes cryptographiques. Avant la décision de Visa de prendre en charge les règlements à l’aide de la crypto-monnaie, le processus de paiement impliquerait Crypto.com de câbler la monnaie fiduciaire à Visa à la fin de la journée pour régler toutes les transactions traitées.

Le pilote de Visa utilisera désormais USD Coin (USDC) pour régler ces transactions. USDC est une crypto-monnaie dite stablecoin dont la valeur est indexée sur le dollar. Par conséquent, 1 USDC équivaudra toujours à 1 USD. Visa utilisera désormais la blockchain Ethereum pour régler les transactions. Fiat sera complètement retiré du processus, car Crypto.com devra désormais envoyer Visa USDC pour régler les transactions.

Les utilisateurs peuvent ne pas se rendre compte de ce qui se passe, car le pilote n’a pas d’impact sur leur capacité à acheter des marchandises à l’aide de leur balance cryptographique. Mais le programme pourrait accélérer les règlements et réduire les coûts pour Crypto.com et Visa. On ne sait pas quelle est l’ampleur du programme pilote et quel type de volume de transaction les deux sociétés prévoient de traiter via l’USDC. Mais Visa a déclaré qu’elle prévoyait d’ajouter à l’avenir un support de règlement USDC à d’autres partenaires.

Top Deal du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette superbe trouvaille d’Amazon à 34 $! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 33,99 $ Vous économisez: 1,00 $ (3%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.