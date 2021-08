Visant à battre un autre record, Conor McGregor révèle son intérêt à affronter Kamaru Usman pour la ceinture des poids welters

L’ancien champion de deux divisions de UFCConor McGregor semble toujours insatisfait de ses ceintures gagnées à l’intérieur de l’Octogone.

Bien qu’il soit dans une phase instable de sa carrière, perdant trois lors de ses quatre derniers combats et se remettant d’une jambe cassée, l’Irlandais pense qu’il en a assez pour remporter une nouvelle ceinture en UFC.

Avertissement

Lors d’une session de questions-réponses avec ses fans sur les réseaux sociaux, A Conor Il a été interrogé sur le sentiment d’éliminer des adversaires dans trois catégories de poids différentes. En réponse, l’Irlandais était très heureux du fait, mais a déclaré qu’il aimerait faire face Kamaru usman pour que la ceinture des poids welters batte un autre record.

« C’est formidable ! J’adore ce disque ! Si je me bats pour la ceinture des 77 kg, je vais le mettre KO aussi. Avec cela, j’aurais le KO le plus rapide dans un combat de ceinture UFC, le plus KO dans un combat de ceinture UFC, et un KO de plus dans un combat de ceinture UFC. Trois combats par ceinture. Trois KO, trois nouveaux records. C’est là”, il a répondu McGregor.

Conor McGregor a fait trois combats aux poids welters. A ses débuts en 2016, a été complété par Nate Diaz dans le combat des étoiles de UFC 196, combat qui était sa première défaite dans l’Octogone. Cinq mois plus tard, dans le match revanche avec Nate, l’a battu par décision majoritaire. Dans son dernier combat dans la division, il a mis KO Donald Cerrone en 40 secondes dans le combat principal de UFC 246.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité