Vise à déployer 10 000 véhicules électriques d’ici 2023

La plate-forme technologique de mobilité électrique, MoEVing, a annoncé aujourd’hui que la société avait levé un total de 5 millions USD (environ Rs 40 crore), dont 1 million USD levé plus tôt cette année, en financement de démarrage. Le financement a été levé auprès d’entrepreneurs accomplis, de professionnels du private equity et de la banque d’investissement et d’experts de l’industrie automobile. La société exploite actuellement 600 véhicules électriques dans 10 villes et vise à atteindre 10 000 véhicules électriques et 100 bornes de recharge dans 30 villes d’ici 2023.

MoEVing est un acteur technologique holistique basé à Gurgaon et axé sur les solutions complètes pour l’adoption massive des véhicules électriques. La société a également récemment commandé 100 véhicules électriques HiLoad d’Euler Motors. Fondée en janvier 2021, elle fournit des solutions aux plus grandes entreprises du e-commerce, des produits de grande consommation, de la logistique et du D2C pour optimiser leurs coûts logistiques et atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Il travaille également avec les équipementiers et les institutions financières pour aider à résoudre les diverses contraintes qui entravent l’adoption des véhicules électriques. Ses véhicules électriques sont connectés à leur plate-forme technologique en temps réel, ce qui leur permet de recueillir des informations sur le comportement de la batterie, le comportement du véhicule et le comportement du conducteur.

Commentant le rôle que MoEVing joue dans l’accélération de l’adoption des véhicules électriques dans le pays, Vikash Mishra, fondateur et PDG, a déclaré : « Chez MoEVing, nous nous concentrons sur l’accélération de la transformation vers la mobilité électrique. L’impulsion politique favorable du gouvernement central, du gouvernement de Delhi et de plusieurs autres gouvernements d’État a créé le bon environnement pour l’adoption des véhicules électriques. En conséquence, nous pensons que l’espace de livraison du dernier kilomètre sera entièrement électrifié d’ici 2025 ».

Selon la société, les investisseurs dans le dernier tour de financement comprennent DS Brar, promoteur-président, Aragen Life Sciences ; Anshuman Maheshwary, directeur de l’exploitation, IIFL Wealth and Asset Management ; Dr Srihari Raju Kalidindi, directeur exécutif et COO Viyash sciences de la vie ; DN Reddy, associé directeur, Groupe Vindhya ; Ashish Goel, fondateur, Urban Ladder; Krishnadeva Veerareddy, entrepreneur en technologie en série ; Vijay Dutt, fondateur, Citadel Management Consulting; Govind Agarwal ; Chaitanya Kamdar, Subodh Gupta et Mukesh Tiwari.

